涉嫌參與在中國的欺詐項目 德國環境局拒發德企氣候證書

因涉嫌欺詐，德國聯邦環境局拒絕向德國石油企業頒發8份氣候證書。這些企業稱其通過在中國的氣候保護項目減排溫室氣體 215,000 噸。但德國聯邦環境局認定其中存在造假等違規行為。

(德國之聲中文網）德國聯邦環境局本周五稱，在該機構向項目發起人指出法律和技術上存在嚴重違規行為後，八項申請批准的項目中有七項現已被撤回。在中國的另一個項目也被拒頒氣候證書，因為其違反規定，提前開始了項目。這8個項目涉及相關德國石油企業在中國參加據稱總共減排215,000 噸二氧化碳的氣候保護項目。德國聯邦環境局向德新社表示，出於法律原因，該部門無法提供有關這些公司的更多詳細訊息。

德國聯邦環境局表示，在德國企業的69個中國項目中，共有40個項目涉嫌欺詐。該部門下一步將審查另外13個項目。而調查這些項目極其困難。調查人員常常被拒絕進入現場。除了自己進行調查外，德國聯邦環境局還聘請了一家國際律師事務所來澄清涉嫌欺詐的案件。柏林檢方也介入調查。

鑑於德國企業在中國參加的氣候保護項目出現大量違規行為，德國環境和自然保護部部長施特菲‧萊姆克（Steffi Lemke）已要求從7月1日起停止接受所有新的氣候證書申請。

根據歐盟法規，石油公司有義務滿足所謂的溫室氣體減排指標。這意味著必須讓燃料更加環保，例如使用來自植物的農業燃料。另外一種可能性就是參加"上游碳減排交易項目"（UER）。即在煉油廠加工原油之前就進行氣候保護，特別是防止石油生產過程中的天然氣燃燒。

歐洲各地的石油公司通過直接或間接參與此類項目所實現的二氧化碳減排量而獲得所謂的氣候證書。但一年多前，人們開始懷疑其中許多在中國的項目根本不存在或者所聲稱的碳減排量與實際情況不符。

數周前，德國環境部長萊姆克表示，存在"嚴重的環境犯罪"問題，並承諾進行全面調查。不久之後，德國聯邦環境局對一名負責中國地區的員工進行了停職處理。7月中旬，柏林檢方下令對巴伐利亞州和北威州幾家專門從事環境鑑定或出具證書的公司進行搜查。消息稱，17人因涉嫌共同參與商業欺詐正在接受調查。

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（德新社、路透社）

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