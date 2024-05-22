消息人士：一旦中國侵台 ASML可遠程癱瘓台積電EUV

兩名知情人士向彭博社透露，如果中國對台灣動武，荷蘭光刻機製造商阿斯麥（ASML）有能力遠程癱瘓台積電使用的最先進的極紫外光刻機（EUV）。台積電董事長劉德音去年9月在接受CNN採訪時曾表示， 「沒有人可以通過武力控制台積電」。

（德國之聲中文網）彭博社引述知情人士的消息稱，如果中國對台灣動武，荷蘭光刻機製造商阿斯麥（ASML）和台積電有辦法讓世界上最先進的晶片製造機器遠程癱瘓。

兩名不願透露姓名的知情人士表示，美國政府官員私下向荷蘭和台灣官員表達了台海衝突會對生產了全球絕大多數的先進晶片的台灣造成何種後果和影響的擔憂。

這兩名消息人士還透露，阿斯麥向荷蘭政府官員保證，該公司有能力遠程癱瘓光刻機。

彭博社報導稱，阿斯麥、台積電和荷蘭經濟部都拒絕對這一消息發表評論。

如果沒有台灣的半導體生產，世界怎麼辦？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

報導稱，可以被遠程關閉的包括最先進的極紫外光刻機（EUV）。 使用EUV可以製造出最小的微晶片晶體管，從而製造出具有人工智慧用途以及更敏感的軍事應用的晶片。每台EUV的售價超過2億歐元。台積電是購買EUV的最大單一客戶。

EUV需要頻繁維護，如果沒有阿斯麥提供的備件，這些機器很快就會停止工作。而且EUV的維護要求很高，EUV光刻機必須被安置在無塵室內，工程師需要身著特殊的套裝以避免污染。

台積電董事長劉德音去年9月在接受CNN採訪時曾表示， 「沒有人可以通過武力控制台積電」。他說： 「一旦發生軍事入侵，台積電工廠將立即陷入癱瘓。」

全球90%以上的先進製成晶片都是在台灣生產製造。

今年1月初，阿斯麥公司證實，為順應美國的管制措施，荷蘭政府吊銷了2023年頒發的NXT:2050i和NXT:2100i DUV系統出口許可證，影響到中國的少數客戶。

DUV（深紫外線）光刻系統中，NXT:2050i是一款高生產率、雙級浸潤式光刻工具，專為在先進節點批量生產300毫米晶圓而設計。NXT:2100i則是NXT:2050i的後續產品，配備了新的投影光學調節系統。

過去數年中，中國是阿斯麥的全球第三大市場，僅次於台灣和韓國。但在2023年第三季度，中國成了其最大出口市場，佔到阿斯麥銷售總量的46%。

阿斯麥前任首席執行官溫尼克（Peter Wennink）曾在接受媒體採訪時說：「你給他們（中國人）施加的壓力越大，他們就越有可能加倍努力。」 圖片來源： Federico Pestellini /PanoramiC/imago images

阿斯麥前任首席執行官溫尼克（Peter Wennink）去年10月對投資者表示，來自美國的限制措施將影響到該企業約15%的對華銷售份額。

溫尼克曾公開反對這些措施，警告說，它們會刺激中國開發新技術，對阿斯麥構成競爭。他曾在接受彭博新聞社採訪時說，「你給他們施加的壓力越大，他們就越有可能加倍努力。」

上個月，美國政府再度向荷蘭施壓，要求其阿斯麥公司限制對中國的部分設備提供服務。

今年3月，荷蘭首相呂特訪華時，中國國家主席習近平表示，「脫鉤斷鏈」沒有出路，割裂產業鏈只會導致分裂和對立，任何勢力都無法阻遏中國科技發展進步。

（彭博社等）

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