海地黑幫襲擊城鎮殺害至少70人

海地惡名昭彰的黑幫「巨灰幫」成員手持突擊步槍，在首都太子港附近城鎮屠殺數十人，迫使數千人逃離家園。這起襲擊事件顯示出海地的衝突不斷惡化，僅自1月份以來，幫派暴力事件已造成3500多人喪命。

（德國之聲中文網）海地黑幫「巨灰幫」（Gran Frif）成員在首都太子港附近的一個城鎮發動大規模槍擊，造成至少 70 人死亡，迫使6000多人逃離，該國政府已部署反黑幫警察小組。

海地副總理柯尼耶（Garry Conille）在社群平台X上寫道：「這起針對手無寸鐵的婦女、男人和兒童的令人發指的罪行不僅是對受害者的攻擊，也是對整個海地的攻擊。」

黑幫襲擊事件

本周四（10月3日），幫派成員揮舞著自動步槍在蓬鬆德（Pont Sondé）鎮開火，隨後放火焚燒房屋和車輛。

聯合國人權高專辦發言人阿勒謝坦（Thameen Al-Kheetan）發表聲明中說：「據報導，在襲擊發生時，幫派成員至少放火焚燒了 45 棟房屋和 34 輛汽車，迫使一些居民逃離。」

他呼籲「迅速徹查」襲擊事件，追究責任並保證向受害者及其家屬提供賠償。

阿蒂博尼特河谷自救會發言人霍勒斯（Bertide Horace）表示：「這伙人沒有遇到任何抵抗。」他還補充說，由於擔心團伙人數眾多，警察都躲在警局中。

霍勒斯說，襲擊者挨家挨戶襲擊，有幾個人頭部中彈。「他們隨意地開槍射殺，每個人都在四處逃竄。他們邊走邊開槍，殺人、燒人、燒房子、燒汽車。」

據人權組織估計，死亡人數可能更高。

海地幫派肆虐導致數十萬人背井離鄉。圖為2024年10月，人們在太子港的流離失所者營地等待分配食物 圖片來源： Clarens Siffroy/AFP

海地總理：必須做出「緊急、嚴厲」應對

「巨灰幫」頭目埃蘭（Luckson Elan）聲稱發動了這起屠殺。他表示，此次屠殺是對警察和民間治安組織殺害該幫派成員時平民保持沉默的回應。

海地總理科尼耶總理在聲明中表示：「這起針對無辜平民的最新暴力事件是不可接受的，需要國家採取緊急、嚴厲和協調的應對措施。」

聲明稱，海地警方正「全力動員」，臨時反幫派部隊（UTAG）已被部署為增援部隊，為當地團隊提供支援。

這次襲擊顯示出海地的衝突不斷惡化。僅自1月份以來，幫派暴力事件已造成3500多人喪命。

（法新社、路透社）

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