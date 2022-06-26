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浦志強
浦志強是中國知名維權律師。
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深度報導
牆外文摘：被封殺的台灣樂團，和他們背後的"精神台灣人"
牆外文摘：被封殺的台灣樂團，和他們背後的"精神台灣人"
有文章介紹諸多台灣樂團在中國大陸被封殺，但是有不少歌迷通過他們深深著迷於台灣獨立音樂，甚至有人進而關注起台灣的政治與歷史，稱自己是"精神台灣人"。
媒體
2022年6月26日
2022年6月26日
浦志強律師執照被吊銷 美再批中國人權狀況
浦志強律師執照被吊銷 美再批中國人權狀況
美國國務院發表中國人權狀況報告翌日，中國當局正式吊銷著名維權律師浦志強律師執照，在人權問題上再顯北京"我行我素"姿態。
2016年4月14日
2016年4月14日
牆外文摘:被隨意操控的歷史與現實
牆外文摘:被隨意操控的歷史與現實
媒體評論認為，在中國，從言論案件、兩岸關係到歷史沉船，都存在被隨意操縱的危險。
2015年12月27日
2015年12月27日
德語媒體：借浦志強案「殺雞儆猴」
德語媒體：借浦志強案「殺雞儆猴」
德語媒體高度關注浦志強案的判決結果。《世界報》和《新蘇黎世報》分別指出，中國利用對浦志強的判決殺雞儆猴，企圖令其他政府批評者噤聲。
2015年12月23日
2015年12月23日
歐盟呼籲中國立即無條件釋放浦志強
歐盟呼籲中國立即無條件釋放浦志強
周二，中國維權律師浦志強涉「煽動民族仇恨」及「尋釁滋事」的案件一審宣判。浦志強被判罪名成立，判刑三年，緩刑三年。歐盟同日發表聲明，批評中國違反國際義務以及憲法保障的言論自由。
2015年12月22日
2015年12月22日
評論：中國司法隨心所欲
評論：中國司法隨心所欲
浦志強根本無罪。對他的判決雖說從中國的國情看算是輕的，但絕不公正。德國之聲評論員馮海音（Matthias von Hein）認為，中國司法當局對浦志強緩刑３年的判決是在一場公關災難後試圖保住面子的妥協性產物。
2015年12月22日
2015年12月22日
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