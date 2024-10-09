流亡港人媒體被封 港府曾威脅美國技術服務商

面向海外香港人社群的網路媒體《如水》雜誌近日在香港被封殺。此前其在美國的網路託管服務商曾被香港警方要求下架該雜誌，理由是媒體內容違反香港國安法。

（德國之聲中文網）據多家海外中文媒體報導，由流亡港人創辦的《如水》雜誌 （Flow HK）網站被香港當局封鎖，成為第一間在香港境內被封殺的海外港人媒體。

「美國之音」上周六就已報導稱，有香港居民無法瀏覽《如水》網站。

根據媒體公開的一封香港港警方上個月給網站讬管服務商Automattic Inc.的郵件，警方指控《如水》網站可能違反了《香港國安法》下的分裂國家與煽動分裂國家罪、顛覆國家政權罪與煽動顛覆國家政權罪、勾結外國勢力罪及《維護國家安全條例》下的煽動罪。

香港警方要求Automattic作為內容管理系統WordPress的供應商，立即停止為《如水》提供服務並將其下架，否則可能將面對罰款及監禁的刑事處罰。Automattic是一家美國科技公司，回應表示不會執行有關指令，並公開了這封郵件。

0票反對 「23條」立法通過 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

《香港國安法》和《維安條例》分別於2020年6月和今年3月在香港開始實施。後者即立法程序備受爭議的基本法第23條。

主編：會繼續傳播香港故事

《如水》創辦人之一、前香港大專學界國際事務代表團發言人張昆陽對「香港自由新聞」（HKFP）證實，警方已告之網站被封閉。香港警方周二通過電子郵件回復HKFP表示，他們 「將根據實際情況依法採取必要的適當行動」。

這並不是港府首次封鎖網站。自香港國安法生效以來，已有十餘個網站被封，包括美國港人組織「香港民主委員會」、英國人權組織「香港監察」、反修例事件期間建立的「香港編年史」，以及「六四記憶‧人權博物館」等網站。但封鎖媒體網站則是首次。

在香港受到通緝後流亡美國、目前在詹姆斯敦基金會（The Jamestown Foundation）作研究員的張昆陽對台灣「光傳媒」表示，港府封鎖網站極不合理，嚴重削弱香港言論自由，並表明「我們不會因此畏懼」。他表示，《如水》會繼續堅守作為公民媒體的原則，「香港人的聲音不會因為被打壓而被滅聲，我們會繼續讓香港故事在國際社會廣泛傳播。」

香港書店困境：更多的審查 更少的自由 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

專訪：此時此刻，在香港做獨立新聞是種覺悟

《如水》雜誌於2021年1月創辦，設有網站及紙本雜誌，至今已出版14期。雜誌主要以深度報導方式觸及香港及離散族群相關議題，涉及文化、政治和社會等不同面向。雜誌目前主編為張昆陽，其他編輯委員包括流亡歐洲的黃台仰、鄺頌晴，以及港大學生會前會長馮敬恩等香港知名社運人士。

最近一期該雜誌的主打話題是關於海外港人如何融入所在地社會。以往期刊主題包括「跨境鎮壓」、「海外港人的政治影響力」、「流散港人的身份認同」、「後國安法的公民社會」等。

香港記者流亡海外 藉報導保存文化與新聞自由

（綜合報導）

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