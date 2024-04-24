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洪水

河流、湖泊、海洋所含的水體上漲，超過常規水位的水流現象。

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廣東暴雨來襲 洪災提早來到

廣東暴雨來襲 洪災提早來到

廣東省多地近日連日暴雨，導致至少 4 人死亡，多人失蹤。受大範圍洪水和山體滑坡襲擊，超過 10 萬人被疏散。廣東夏季多發洪災，但今年的洪水來得比往年更早。
經濟2024年4月24日01:26 分鐘
經濟部長、副總理哈貝克差點回不了家

「政治風氣暴戾化」？德國政府領導人遭圍攻

「政治風氣暴戾化」？德國政府領導人遭圍攻

新年伊始，德國政府領導人面對的是部分民眾的不滿升高。總理肖爾茨視察洪水災區時遭人謾罵，副總理哈貝克被憤怒的農民圍堵下不了船。
政治2024年1月5日
Deutschland Hochwasser | Dresden, Elbe

聖誕節後德國多地洪水形勢依舊緊張

聖誕節後德國多地洪水形勢依舊緊張

強降雨導致德國多條河流水位暴漲，並引發洪水。德勒斯登宣佈進入三級警戒狀態，下薩克森州數地發布洪水預警。
自然與環境2023年12月29日7 張圖
Deutschland | Unwetter durch Sturmtief Zoltan

聖誕節洪患 德國多地暴雨連連

聖誕節洪患 德國多地暴雨連連

許多德國人期待的白色聖誕節並沒有出現，今年的聖誕節，德國多地出現大雨加風暴的惡劣天氣。德國氣象局發布了洪水預警。災情已經出現，漢堡的魚市一度被洪水淹沒。
自然與環境2023年12月25日7 張圖
Afrika I Hunger und Unterernährung in Somalia

是認真的！德國提前完成氣候援助目標

是認真的！德國提前完成氣候援助目標

距離聯合國氣候變化大會（COP 28）還有兩個月的時間，柏林發布一個重要訊息: 德國政府提前3年兌現承諾，為貧困國家的氣候保護提供了創紀錄的63.9億歐元。
自然與環境2023年9月30日
大雨之下，一些司機不得不棄車逃生。紐約一些路段的交通陷入癱瘓

暴雨圍城！ 紐約交通癱瘓全市進入緊急狀態

暴雨圍城！ 紐約交通癱瘓全市進入緊急狀態

本周五紐約市遭遇破紀錄的傾盆大雨，幾條主要道路被洪水淹沒，街上的汽車被洪水淹沒，交通大堵塞。有居民抱怨說，他們未收到有關洪澇的任何官方警告
社會2023年9月30日
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