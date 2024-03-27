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泰國
東南亞的君主立憲制國家，首都及最大城市為曼谷。泰國國土東臨寮國和柬埔寨，南接暹羅灣和馬來西亞，西靠緬甸和安達曼海。泰國是東南亞國協(东盟)創始國之一。
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即時新聞
2024年3月27日
2024年3月27日
台灣、尼泊爾之後 泰國也將實現同性婚姻合法化
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深度報導
涉嫌非法獲利數百萬 法國「假表王子」出庭受審
涉嫌非法獲利數百萬 法國「假表王子」出庭受審
因涉嫌銷售假表獲取暴利，一名男子目前正在法國接受庭審。此次庭審也使全球氛圍內日益猖獗的假表交易再度成為關注焦點。
社會
2024年3月12日
2024年3月12日
沙利文：（美中）領導人之間的對話無可替代
沙利文：（美中）領導人之間的對話無可替代
美國白宮國家安全顧問沙利文在智庫外交關係協會舉辦的活動上表示，白宮對華接觸戰略取得積極影響，美中兩國都同意盡快安排拜登總統和習近平主席進行電話通話。但他也承認，兩國在俄烏問題上分歧嚴重，在紅海和朝鮮半島局勢上也未取得進展。
政治
2024年1月31日
2024年1月31日
客座評論：中美獨創穩定兩國關係的「秘密」溝通機制
客座評論：中美獨創穩定兩國關係的「秘密」溝通機制
中美這對競爭對手創造的兩國外交最高主管官員的定期會晤形式成為一種穩定雙邊關係的機制，它不同於以往包括冷戰時期的兩個主要競爭對手打交道的方式。中美雙方最高外交官員在第三地進行定期會晤為兩國獨創，既有某種秘密外交的形式，可又不完全是秘密外交。
政治
2024年1月30日
2024年1月30日
中泰將互免簽證 泰國熱會再來?
中泰將互免簽證 泰國熱會再來?
1月28日，中泰兩國外長在泰國曼谷簽署互免簽證協定，該協定將從3月1日起生效。中國外長王毅還盛贊「中泰一家親」。疫情前的2019年，近1100萬人次的中國遊客到泰國旅遊，但在去年，到泰國的中國遊客只有352萬人次。
經濟
2024年1月28日
2024年1月28日
泰國陸橋項目成為中美必爭之地？
泰國陸橋項目成為中美必爭之地？
泰國希望建造一條連接泰國東西岸的陸橋，作為馬六甲海峽的替代貿易路線，但目前還不清楚誰會成為這個百億美元項目的金主。有專家稱，中美緊張局勢可能使這條通道成為中國的地緣戰略工具。
經濟
2024年1月2日
2024年1月2日
01:30 分鐘
妙瓦底詐騙園區：為何不見中國重拳打擊？
妙瓦底詐騙園區：為何不見中國重拳打擊？
緬北地方武裝部隊日前以「清剿詐騙園區」為由發動叛亂，中國也藉機遣返大批詐騙犯，多地出現成群嫌犯被押送的場面。與此同時，位於緬東、KK園區所在的妙瓦底，為何不見動靜？
政治
2023年12月19日
2023年12月19日
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