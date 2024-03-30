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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

波蘭

波蘭共和國位於歐洲中部，目前為歐盟、北約、聯合國、經濟合作與發展組織、世貿組織等國際組織的成員。

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即時新聞

2024年3月30日

波蘭總理：歐洲進入「戰前時代」

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深度報導

抗議的農民衝擊展會入口

法國農民抗議者衝擊巴黎國際農業展

法國農民抗議者衝擊巴黎國際農業展

一群法國農民強行闖入巴黎國際農業展大門，呼籲總統馬克宏辭職。數月以來，歐洲農民持續舉行抗議活動，抱怨利潤削減、官僚作風和不公平競爭。
經濟2024年2月24日
台灣法務部宣佈已從波蘭引渡一名台灣人返台

台灣首次成功從外國引渡台灣民眾返台

台灣首次成功從外國引渡台灣民眾返台

台灣法務部2月7日宣佈，已於今年1月15日從波蘭成功引渡一名因涉詐欺遭通緝的劉姓男子回台，創下台灣自外國引渡台灣民眾返台首例。
政治2024年2月7日
基輔的建築物被炸毀（圖片來自烏克蘭國家緊急救援部門）

烏克蘭遭受自戰爭爆發以來最嚴重空襲

烏克蘭遭受自戰爭爆發以來最嚴重空襲

烏克蘭總司令稱，俄羅斯共發射120多枚火箭和巡航導彈。在多個城市造成30人喪生。其中一枚火箭很可能也飛越了波蘭領空。
政治2023年12月30日
資料圖片：被作為臨時住所用來安置難民的體育館 （攝於2022年夏）

歐盟收到逾百萬尋求庇護申請 大多人想去德國

歐盟收到逾百萬尋求庇護申請 大多人想去德國

歐盟今年收到的庇護申請數量激增，總數將「遠遠超過一百萬」。歐盟庇護局預計狀況不會緩解，會有更多的難民湧入歐盟。歐盟範圍內，德國是尋求庇護者的主要目的地。
政治2023年12月26日
圖斯克當選總理後向支持者比心

親歐派圖斯克當選波蘭總理: 「為自由民主和平起義」

親歐派圖斯克當選波蘭總理: 「為自由民主和平起義」

波蘭新總理圖斯克沒有絲毫時間可以耽擱。他在當選隔日就向華沙議會提交了新的政府計劃。他將代表波蘭出席周三在布魯塞爾舉行的歐盟峰會。
政治2023年12月12日
external

抗議商業運輸 波蘭卡車司機封鎖烏克蘭邊境

抗議商業運輸 波蘭卡車司機封鎖烏克蘭邊境

俄烏戰爭爆發後，歐盟向烏克蘭的貨運開放邊境，目的是為這個飽受戰火蹂躪的國家提供軍事和人道主義援助。但波蘭的貨運代理商指責烏克蘭方面濫用邊境開放進行商業運輸，並以封鎖邊境的方式進行抗議。
政治2023年11月28日03:15 分鐘
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