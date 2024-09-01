波蘭紀念二戰爆發 總統再提戰爭賠償

85年前納粹德國首先入侵波蘭，發動了第二次世界大戰。直至今日華沙方面仍然沒有為賠償事宜畫上句點。

（德國之聲中文網）周日（9月1日），波蘭國內在多個地方舉行紀念納粹德國侵略波蘭85周年的活動，緬懷死難同胞。1939年9月1日也被看作是第二次世界大戰歐洲戰事開始的日子。

直到1945年戰敗，納粹德國佔領波蘭6年之久，屠殺了600多萬波蘭公民，其中約300萬是猶太人。

在格但斯克，波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)表示，絕不允許歷史重演波蘭獨自面對來自鄰國侵略這樣的悲劇，他說，"今天的戰爭來自東面"。

波蘭總統杜達(Andrzej Duda)則前往當年戰爭開始前夕已遭到納粹德國猛烈轟炸的維烏恩小鎮，在墓地向死難同胞敬獻花圈。在此，杜達總統重申波蘭要求德國對發動侵略波蘭的行徑進行戰爭賠償。

他說，"原諒和承認罪行是一回事，為破壞進行賠償是另一回事,戰爭賠償問題仍然未得到解決"。杜達來自波蘭保守的法律與公正黨（PiS），該黨在執政期間曾要求德國為納粹德國在二戰中造成的破壞支付1.3兆欧元的賠償金。

不過，親歐盟的現任總理圖斯克沒有重複總統的主張，但現任波蘭政府要求德國為波蘭在二戰期間遭受納粹破壞的損失提供經濟賠償。今年7月初舉行的德波政府磋商會議期間，柏林和華沙宣佈計劃在德國首都建立一個"德波之家"以紀念波蘭的納粹受害者。兩國政府還在包括受害者賠償和紀念在內的問題上進行了"深入對話"。

（德新社、法新社）

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