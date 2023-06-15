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波昂
德國西部城市，位於萊茵河畔。
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深度報導
綠色和平：波昂氣候保護會議毫無實質進展
綠色和平：波昂氣候保護會議毫無實質進展
來自世界各國的五千多名代表參加了波昂為期十天的氣候會議，目的是為今年年底在杜拜舉行的全球氣候會議進行籌備。綠色和平對會議結果感到失望。
政治
2023年6月15日
2023年6月15日
日本櫻花樹是怎麼來到德國的？
日本櫻花樹是怎麼來到德國的？
德國許多城市都有觀賞性的櫻花樹。這一樹種來自日本。它們不僅在花開時節非常美麗，還是友誼的象徵，或者具有紀念意義。
文化
2023年4月2日
2023年4月2日
波昂櫻花街 一生必須要去一次的地方
波昂櫻花街 一生必須要去一次的地方
雖然波昂最有名的景點是貝多芬故居。但是在疫情開始之前，就有一條街的風頭已經大大超過了這位音樂家，吸引全世界無數遊客慕名前往，尤其是在四月。
文化
2022年4月6日
2022年4月6日
01:39 分鐘
AI完成貝多芬未竟之作 《第十交響曲》全球首演
AI完成貝多芬未竟之作 《第十交響曲》全球首演
貝多芬逝世後留下了未竟之作第十交響曲。如今音樂學家及計算機科學家利用人工智慧，以演算法完成了這部作品。人工智慧的創造力能否超越音樂天才貝多芬？
文化
2021年10月10日
2021年10月10日
新冠恐懼不敵「粉色誘惑」
新冠恐懼不敵「粉色誘惑」
2020年的春天，德國舊都波昂市老城區每年一次的粉色盛宴如期而至。各種各樣的櫻花綻放在新冠疫情籠罩下的這個4月。這種「粉色誘惑」魅力太大，讓當地政府不得不採取前所未有的措施。
文化
2020年4月17日
2020年4月17日
01:40 分鐘
德國謹慎面對疫情 中小學預計五月復課
德國謹慎面對疫情 中小學預計五月復課
德國總理梅克爾說，雖然德國的疫情沒有繼續擴大值得慶幸，但是現在還不能放鬆警惕。雖然小型商店可以在遵守防疫規定的前提下恢復營業，但是禁止舉辦大型集會活動的禁令預計會延續到八月。
政治
2020年4月16日
2020年4月16日
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