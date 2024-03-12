You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
法蘭克福
通常指德國西南部的大城市，即美茵河畔法蘭克福。在德國東部，還有一座「奧得河畔法蘭克福」。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
法蘭克福點燈慶祝齋月 創德國首例
法蘭克福點燈慶祝齋月 創德國首例
全球穆斯林進入齋月，德國法蘭克福首次點燈慶賀。法蘭克福副市長稱這是一個「美麗的標誌」，能增強這個多元化城市的凝聚力。
社會
2024年3月12日
2024年3月12日
01:22 分鐘
安保人員罷工 德國11個機場周四基本癱瘓
安保人員罷工 德國11個機場周四基本癱瘓
德國11個機場的安保人員本周四罷工一天。據機場協會ADV稱，超過1100個航班可能取消或延誤。
經濟
2024年2月1日
2024年2月1日
文壇譴責德國書展推遲巴勒斯坦作家頒獎典禮
文壇譴責德國書展推遲巴勒斯坦作家頒獎典禮
哈馬斯對以色列的恐怖襲擊給第75屆法蘭克福書展蒙上陰影。在主辦單位宣佈推遲巴勒斯坦作家的頒獎典禮後，文壇本周發表公開信予以譴責。與此同時，為抗议主辦單位「偏袒」以色列，部分穆斯林國家出版業者宣佈退出書展。
政治
2023年10月17日
2023年10月17日
2023年全球十大宜居城市出爐 德國城市無一入選
2023年全球十大宜居城市出爐 德國城市無一入選
今年全球十大宜居城市排行中，德國城市全部出局，去年躋身前十的唯一一座德國城市-法蘭克福這一次也黯然退出。更糟糕的是，幾乎所有德國城市的排名都出現了不同程度的下滑。
社會
2023年6月23日
2023年6月23日
旅行劃重點！德國十大城市
旅行劃重點！德國十大城市
柏林、漢堡、慕尼黑——德國有許多值得游覽的城市。我們在這裡為您介紹德國按照人口排列最大的十個城市及其旅遊亮點。
文化
2023年6月4日
2023年6月4日
10 張圖
德語媒體：G7和中國
德語媒體：G7和中國
各大德語媒體關注因澤倫斯基意外到訪，而提前一天問世的G7峰會公報。尤其是其中針對中國的內容。其中最值得注意的是他們對中國的明確批評，同時又向北京伸出了友好的手。
媒體
2023年5月20日
2023年5月20日
顯示更多
廣告