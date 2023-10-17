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法蘭克福書展

全世界最大規模的圖書展覽，每年秋季在德國法蘭克福舉行。

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深度報導

Die palästinensische Autorin Adania Shibli

文壇譴責德國書展推遲巴勒斯坦作家頒獎典禮

文壇譴責德國書展推遲巴勒斯坦作家頒獎典禮

哈馬斯對以色列的恐怖襲擊給第75屆法蘭克福書展蒙上陰影。在主辦單位宣佈推遲巴勒斯坦作家的頒獎典禮後，文壇本周發表公開信予以譴責。與此同時，為抗議主辦單位「偏袒」以色列，部分穆斯林國家出版業者宣佈退出書展。
政治2023年10月17日
Frankfurter Buchmesse 2021

疫情衝擊下的2021法蘭克福書展

疫情衝擊下的2021法蘭克福書展

自新冠肺炎疫情爆發以來，法蘭克福書展以線上線下結合的形式首次恢復了實體展覽，但明顯仍受到疫情消極影響。中國大陸及台灣今年均只有當地員工參加，而疫情前已連續九年參展的香港館今年則沒有參與。
文化2021年10月27日
Mahnwache für den entführten Hongkonger Buchhändler GUI Minhai

法蘭克福書展上的守護集會

法蘭克福書展上的守護集會

在法蘭克福書展期間，一些支持捍衛言論自由的示威者為四年前被綁架、逮捕的香港書商桂民海舉行守護集會。
社會2019年10月18日
Taiwan Taipeh International book expo

暌違二十載 德國再任台北國際書展主題國

暌違二十載 德國再任台北國際書展主題國

明年二月將舉行一年一度的台北國際書展，不但邀請到十三位德國作家來台，德國之聲亦精心製作影片「好書100」推薦好書。
文化2018年12月18日
Frankfurter Buchmesse

中國《朗讀者》給法蘭書展帶來的啟發

中國《朗讀者》給法蘭書展帶來的啟發

在手機閱讀橫行的年代，怎樣鼓勵人們享受閱讀最原始的樂趣？這是近年法蘭克福書展一直面對的問題。今年來自中國官媒的一位「名嘴」，給相對比較愛讀書德國人帶來了新的思路。
文化2018年10月11日
Taiwan Buchmesse in Taipeh

出版業不景氣？台北書展照樣火爆

出版業不景氣？台北書展照樣火爆

台北國際書展是全球最大規模的同類展會之一，今年書展的訪客人數更有望創下歷史記錄。與此同時，台灣的圖書出版行業卻面臨銷量低迷的困擾。
文化2018年2月10日
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