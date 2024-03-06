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Symbolbild | Hongkong | Überwachung

23條立法咨詢現「禁社媒」建議，港府忙辟謠

23條立法咨詢現「禁社媒」建議，港府忙辟謠

香港《基本法》23條立法咨詢程序結束。徵集到的意見中有人建議將臉書、YouTube等被廣泛使用的社群網站「撤出香港」，媒體報導後引起嘩然。香港政府隨即強調不會禁絕任何社群網站。
香港2024年3月6日
USA Gebäude Harvard University

美留學簽證新規急轉彎 疫情仍是主要挑戰

美留學簽證新規急轉彎 疫情仍是主要挑戰

美國針對國際學生的簽證新規引發撻伐，哈佛大學和麻省理工學院(MIT)準備和聯邦政府對簿公堂之際，美國相關單位決定取消這項規定。但是學生和留學顧問都表示，今年赴美留學的許多挑戰仍未消解。
北美2020年7月15日
China Mordprozess Politiker Bo Xilai Gu Kailai

長平觀察：兩次死刑帶來什麼正義？

長平觀察：兩次死刑帶來什麼正義？

被判死刑21年之後，孫小果再次成為「掃黑除惡」的典型，最近又被判處死刑。時評人長平當年是最早報導此案的記者之一，他看見死刑「震懾」的虛偽，以及《1984》自嘆弗如的中國審查機制。
2019年12月27日
external

冤坐死牢的14年

冤坐死牢的14年

程發根等四人被中國警方指控強姦、殺害、肢解一名女子。之所以沒有被執行死刑，僅僅是因為，他不斷成功地提起上訴。
2019年12月6日03:45 分鐘