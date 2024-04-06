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法國
位於西歐的法國本土面積55萬平方公里，是歐盟內國土最為遼闊的國家。人口約67萬，在歐盟內僅次於德國。
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即時新聞
2024年4月6日
2024年4月6日
一周內兩起暴力襲擊：法國15歲男孩遭毆致死
2024年4月4日
2024年4月4日
法俄防長通話 疑似各說各話
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深度報導
快時尚法案： 法國再次引領時尚潮流？
快時尚法案： 法國再次引領時尚潮流？
對於法國國民議會一致通過的遏制快時尚新法案，大多專家和活動人士都表示歡迎，但也有人持不同的看法。
經濟
2024年4月14日
2024年4月14日
奧運安保壓力山大 法國懇請外國軍警幫忙
奧運安保壓力山大 法國懇請外國軍警幫忙
法國內政部表示，已經向46個國家詢問是否願意派遣總共2185名警察來協助今年夏天巴黎奧運會的安保工作。巴黎上一次承辦奧運會還有追溯到整整一百年前的1924年。組委會擔心，奧運期間有可能遭受極端分子的襲擊。
體育
2024年3月29日
2024年3月29日
「伊斯蘭國」死灰復燃 部分歐洲國家提高戒備
「伊斯蘭國」死灰復燃 部分歐洲國家提高戒備
伊斯蘭極端分子隨時都有可能會在歐盟境內發動恐怖襲擊，歐盟各國也一直都對恐襲威脅保持高度戒備。不過，莫斯科發生恐襲事件之後，只有法國提高了恐襲警報級別。
政治
2024年3月26日
2024年3月26日
奧運未至 巴黎服務生賽跑先行
奧運未至 巴黎服務生賽跑先行
距離2024夏季奧運會還有幾個月時間，巴黎恢復了一項百年傳統：服務生賽跑——更確切地說是競走，因為他們必須穿著筆挺的制服，單手端著托盤，在不弄灑飲品的情況下快走2公里。
文化
2024年3月26日
2024年3月26日
01:52 分鐘
法國外交官：習近平今年五月到訪巴黎 經貿合作是首要議題
法國外交官：習近平今年五月到訪巴黎 經貿合作是首要議題
來自外交圈的消息稱，中國黨和國家領導人習近平將於今年五月訪問法國，這也是中歐關係日趨緊張的大背景下，習近平五年來的首次歐洲之行。預計推動經貿關係將是中法領導人會談中的首要議題。
政治
2024年3月20日
2024年3月20日
法國議會通過法案遏制快時尚發展
法國議會通過法案遏制快時尚發展
法國國民議會投票通過了由執政黨聯盟提議的遏制快時尚的法案，主要限制措施包括禁止為最廉價的紡織品做廣告，以及對低價商品徵收環保費。
經濟
2024年3月15日
2024年3月15日
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焦點話題
中國審查法國蒙古展 館方決定延後
成吉思汗是13世紀蒙古帝國傳奇領導人，不過這個名字現在卻成為中國政府的敏感詞，甚至伸手要求法國展覽不得提及。
文化
2020年10月14日
2020年10月14日