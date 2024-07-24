法國獲2030年冬奧會舉辦權 需先提供保證書

法國將第四次舉辦冬奧會。國際奧委會7月24日宣佈，法國阿爾卑斯山區和美國鹽湖城分別獲得2030年和2034年冬季奧運會和冬季殘奧會的主辦權。

（德國之聲中文網）7月24日，國際奧委會將2030年冬奧會舉辦權授予法國阿爾卑斯山地區，條件是法國總統最遲於10月1日簽署一份文件，為此提供財政保證。國際奧委會同時將2034年冬季奧運會主辦權授予美國猶他州的鹽湖城。

法國總統馬克宏在7月24日舉行的國際奧委會會議上表示，"我保證法國（舉辦冬奧會）的承諾，並保證將要求下一任總理將這項保證和冬奧會立法列入新政府的優先事項中。""七年前，我們做出了同樣的承諾，我們兌現了這一承諾。我們還會這樣做"，馬克宏說。

法國幾個星期前舉行了國民議會選舉，目前尚未組織新政府。馬克宏早前表示，直到奧運結束前，將保留看守政府，確保巴黎奧運會順利舉行。這意味著法國現有政府權限有限。

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國際奧委會表示，已收到法國兩個參與申辦地區的財政和安全保證，這兩個地區分別是奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區和普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區。但該機構表示，在獲得法國政府的保證書之前，它不會簽署主辦城市合同。

2030年冬奧會將是法國第四次舉辦冬奧會，此前三屆分別是1924年夏蒙尼冬奧會、1968年的格勒諾布爾冬奧會和1992年的阿爾貝維爾冬奧會。

國際奧委會7月24日表決授予法國阿爾卑斯山地區2030年冬奧會主辦權 圖片來源： Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images

在一系列腐敗醜聞以及潛在主辦城市對舉辦奧運的興趣下降之後，國際奧委會不再訪問不同的候選城市，而是選擇一個申辦城市，然後進行投票。最終，88人中有84人贊成讓法國在有條件的情況下獲得冬奧主辦權。

（法新社、路透社等）

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