法國是否會面臨一場金融危機？

法國議會本周三舉行對政府的不信任投票，這可能讓該國經濟跌入一場危機。最近法國政府債務再融資的利率攀升，企業破產呈上升趨勢。

（德國之聲中文網）一項最新預測顯示，法國今年的財政赤字將佔到經濟產值的6%，高於之前預估的5%。今年10月，甫上任不久的總理巴尼耶推出一項計劃，要在2029年將赤字比例降至歐盟規定的3%。6月份時，歐盟已啟動了對法國財政赤字違規的懲罰程序。

巴尼耶計劃的第一部分被放入2025年財政預算，並與信任案捆綁在一起提交議會。原因是在今年7月的議會提前選舉後，執政黨不再擁有多數席位，預案無法在表決中過關。

總統馬克宏的黨派在今年的歐洲議會選舉中慘敗給極右翼國民聯盟後，於6月解散了議會，宣佈提前大選。現在，反對黨可能通過不信任投票推翻現政府。法國將面臨政治和經濟雙重危機。

被中國超越

不久前，法國經濟數據還相對不錯。今年經濟增長預計為1.1%，明顯好於陷於停滯的德國。法國的失業率目前為7.4%，與過往相比也不算高。通貨膨脹率為2%左右，大大低於兩年前的5%。

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但這些積極數據難以掩蓋法國經濟的根本弱點。巴黎Rexecode經濟研究所的負責人費朗（ Denis Ferrand）對DW表示，同中國相比，過去幾年"法國和歐洲企業的競爭力明顯降低"。他說，2019年以來，特別是2022年烏克蘭戰爭爆發後，能源價格和通貨膨脹一度高企，歐洲企業的生產成本平均上升了25%，而在中國只有3%。

因此，企業不願投資。該研究所今年10月對1000家法國中小企業的問卷顯示，36%的企業表示會繼續目前的投資，45%的企業將推遲投資，18%的企業完全不會投資。提前大選等政治動蕩因素加劇了這一趨勢。

11月中旬，英國咨詢公司安永（EY）對200家跨國公司進行的一項調查也得出了類似的結果：大約一半的受訪者縮減或推遲了法國的投資項目。而2019年以來，法國一直在安永的歐洲投資吸引力調查中名列前茅。

總部位於巴黎的霍金路偉（Hogan Lovells）律師事務所的破產和重組律師德魯恩（Philippe Druon）證實，為已進入破產程序的公司尋找買家非常困難。他告訴《世界報》，法國企業破產數量與2008年金融危機時一樣高。

大到不能倒？

巴黎BDO咨詢公司首席經濟學家阿爾西夫（Anne-Sophie Alsif）說，上述因素還不至於讓法國經濟跌入深淵，"我們的宏觀經濟數據即將有所改善，但如果政府現在倒台，而議會又沒有投票通過2025年預算，我們就會陷入經濟危機。這將是一場災難。"她對DW表示："這向投資者傳遞的訊號是，法國沒有能力落實縮減債務的計劃。"

她認為，馬克宏解散議會的決定是一個"巨大的錯誤"，"我們不得不讓一個聯合政府執政，但在法國這是行不通的，我們眼下的政治局面極不穩定。"

瑞士皮克泰資產管理公司（Pictet Asset Management）巴黎子公司的投資顧問德姆比克（Christopher Dembik）對形勢有不同的看法。他告訴《世界報》："如果說法國正處於金融危機的邊緣，那是誇大其詞，這意味著法國將無法為其債務再融資，就像2009年的希臘一樣。"

法國目前10年期國債利率為3%，這與德國國債利率的差距為0.8個百分點，在投資者看來這是可以接受的。不過，法國最近支付的利率首次高於希臘。而直到7月的大選之前，兩者的利率差僅為0.5個百分點。

因此，經濟學者費朗擔心法國可能無法避免金融危機。他說："巴黎一直倚仗於自己對其他歐洲國家來說'大到不能倒'（too big to fail）的事實。但布魯塞爾開始對我們顯然無力降低公共債務失去耐心。"

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