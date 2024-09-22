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法國新政府宣佈向右轉

2024年9月22日

法國總統秘書長在愛麗舍宮宣佈了新一屆中右翼政府名單，其中一些關鍵職位出現了新面孔，也有一些人將重返原職。

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法國總統秘書長科勒在愛麗舍宮宣佈了新一屆中右翼政府名單
法國總統秘書長科勒在愛麗舍宮宣佈了新一屆中右翼政府名單圖片來源： Olivier Corsan/MAXPPP/dpa/picture alliance

（德國之聲中文網）在經歷了數月的政治不確定性後，法國總統府秘書長科勒（Alexis Kohler）周六（9月21日）宣佈組成新政府並公佈內閣名單。

兩個月前，法國右翼聯盟"新人民陣線"（NFP）在6月至7月的關鍵選舉中獲得了最多席位，但未能贏得絕對多數。法國由此進入艱難的組閣談判。

周六宣佈的38人內閣主要由馬克宏的中間派聯盟和保守的共和黨成員組成。

中間派政治家巴羅(Jean-Noel Barrot)將成為新任外交部長，他因致力於數字化轉型和歐洲事務而聞名。

阿爾芒（Antoine Armand）將擔任財政部長，接手管理即將到來的2025年預算案。現年33歲的阿爾芒曾擔任議會經濟事務委員會主席。

勒克爾努（Sebastien Lecornu）將留任國防部長，他一直致力於加強法國的軍事能力，並在管理對烏克蘭的軍事援助方面發揮了關鍵作用。

新任內政部長則由保守派政治家勒泰奧（Bruno Retailleau）擔任，負責處理國內事務，包括國家安全、移民和執法問題。

示威者走上巴黎街頭抗議法國新政府
示威者走上巴黎街頭抗議法國新政府圖片來源： Louise Delmotte/AP/picture alliance

法國走向更嚴格的移民政策

現年73歲的資深政治家巴尼耶（Michel Barnier）本月稍早前被馬克宏任命為總理。巴尼耶最為人知是曾經領導歐盟與英國的脫歐談判。

巴尼耶在首次上任後的電視採訪中表明了對移民問題的強硬新立場，他表示要改變人們對法國邊界"如篩子般漏洞百出"的印象。

在新政府宣佈之前，抗議者已走上了巴黎和南部港口城市馬賽的街道，他們認為新政府並不代表議會選舉的結果。

（美聯社、路透社）

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