法國新政府宣佈向右轉

法國總統秘書長在愛麗舍宮宣佈了新一屆中右翼政府名單，其中一些關鍵職位出現了新面孔，也有一些人將重返原職。

（德國之聲中文網）在經歷了數月的政治不確定性後，法國總統府秘書長科勒（Alexis Kohler）周六（9月21日）宣佈組成新政府並公佈內閣名單。

兩個月前，法國右翼聯盟"新人民陣線"（NFP）在6月至7月的關鍵選舉中獲得了最多席位，但未能贏得絕對多數。法國由此進入艱難的組閣談判。

周六宣佈的38人內閣主要由馬克宏的中間派聯盟和保守的共和黨成員組成。

中間派政治家巴羅(Jean-Noel Barrot)將成為新任外交部長，他因致力於數字化轉型和歐洲事務而聞名。

阿爾芒（Antoine Armand）將擔任財政部長，接手管理即將到來的2025年預算案。現年33歲的阿爾芒曾擔任議會經濟事務委員會主席。

勒克爾努（Sebastien Lecornu）將留任國防部長，他一直致力於加強法國的軍事能力，並在管理對烏克蘭的軍事援助方面發揮了關鍵作用。

新任內政部長則由保守派政治家勒泰奧（Bruno Retailleau）擔任，負責處理國內事務，包括國家安全、移民和執法問題。

示威者走上巴黎街頭抗議法國新政府 圖片來源： Louise Delmotte/AP/picture alliance

法國走向更嚴格的移民政策

現年73歲的資深政治家巴尼耶（Michel Barnier）本月稍早前被馬克宏任命為總理。巴尼耶最為人知是曾經領導歐盟與英國的脫歐談判。

巴尼耶在首次上任後的電視採訪中表明了對移民問題的強硬新立場，他表示要改變人們對法國邊界"如篩子般漏洞百出"的印象。

在新政府宣佈之前，抗議者已走上了巴黎和南部港口城市馬賽的街道，他們認為新政府並不代表議會選舉的結果。

（美聯社、路透社）

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