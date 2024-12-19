法國大規模強姦案：51名被告均被判刑

備受關注的法國大規模強姦案周四（12月19日）宣判，主犯佩利科特因嚴重強姦犯罪以及其他罪行，被判處20年監禁。其他50名被告分別獲刑8-12年監禁。受害人吉賽爾‧佩利科特因在法庭上表現出的勇氣和決斷力受到廣泛贊譽，成為全球女權運動的標誌性人物。

（德國之聲中文網）多米尼克‧佩利科特（Dominique Pelicot）因對前妻吉賽爾‧佩利科特（Gisèle Pelicot）實施嚴重強姦犯罪以及其他罪行，周四（12月19日）被法國阿維尼翁（Avignon）法院判處20年監禁。

多米尼克‧佩利科特在法庭上承認，在近十年的時間裡，他反復使用藥物迷暈當時的妻子吉賽爾‧佩利科特，不僅對她實施性侵，還邀請陌生人對她進行性虐待。此外，他秘密拍攝並傳播了妻子、女兒和兩名兒媳的不雅照片和影片。

檢察機關要求對現年72歲的多米尼克‧佩利科特判處最高刑罰20年監禁。

法院在判決中還指出，在多米尼克‧佩利科特服刑期滿後，還將評估是否需將其轉入安全監禁。

法院還裁定同案其他50名被告罪名成立，但對他們的判刑較檢方的要求有所減輕。其中一名63歲的男性因迷暈並強姦自己的妻子且與佩利科特共同犯罪，被判12年監禁，比檢察機關要求的刑期少5年。其他被告分別獲刑8-10年監禁。

這些被告有10天時間可以提出上訴。

法庭外面，吉賽爾的支持者舉著標語：「停止對女性的暴力！「」為吉賽爾討還公正！」 圖片來源： Alexandre Dimou/REUTERS

意外發現的大規模強姦案

調查人員發現，現年72歲的吉賽爾‧佩利科特是大約200起強姦犯罪事實的受害者。多米尼克‧佩利科特記錄了自己這些罪行，拍攝了大約20,000段影片和照片。他通過網路平台與其他男性建立聯繫，邀請他們參與犯罪。

警方推測，還有大約12名施暴者有待鑑別。

多米尼克在犯罪前總是將強效藥物摻入吉賽爾的食物中，令她進入深度睡眠。多年來，她經受了神經系統的嚴重損傷，但是未曾覺察到自己是嚴重性暴力的受害者。2020年9月，多米尼克因在超市偷拍女性裙底被捕，警方隨後在他的電子設備中發現了這些性侵影像，案件由此曝光。

大多數被告否認性侵指控

其餘50名被告年齡在21歲至68歲之間，來自不同社會階層，從事各種職業。多數人否認對吉賽爾的性侵指控。部分被告承認在未經她同意的情況下與她發生性關係，但否認這構成強姦，理由是「當時她的丈夫同意了」。

一些被告在法庭上辯稱，他們是在多米尼克的誤導下參與犯罪的。甚至有人聲稱，他們是在「違背意願」或「無意中」參與了強姦。超過一半的被告通過律師要求無罪釋放。

法庭現場模擬畫中，多米尼克‧佩利科特（右）和他的律師。 圖片來源： ZZIIGG/REUTERS

女權組織：判決具有典範意義

法國當地女權組織「阿維尼翁的亞馬遜」（Les Amazones d'Avignon）主席布蘭丁‧德弗朗熱（Blandine Deverlanges）表示，這一判決應成為未來類似案件的典範。她對德新社表示：「讓強姦犯不再有任何藉口。」

案件的原告律師在判決前指出：「每個被告都不同程度地對這場駭人聽聞的暴行和這位女性所遭受的虐待負有責任。」該律師強調，刑罰無法完全反映這些罪行的嚴重性。

案件促進修訂強姦案法律的討論

案件還引發了關於法國刑法中關於強姦定義的討論。

法國《刑法》第222-23條規定，強姦罪是指「通過威脅、暴力、強迫、意外，在違背他人意志的情況下，強行與其發生任何形式的性交行為」。法律修正的支持者希望在此基礎上增加「性同意原則」，也就是說：只有當事人明確表示「是」，才意味著「同意發生性接觸」。

目前，法國議會正在審議相關法律修訂案，支持者希望在2025年獲得通過。

巴黎推出藥物性侵受害者援助熱線

佩利科特案開庭期間，巴黎推出了一條新的援助熱線，名為「藥物性侵參考中心」（CRAFS），旨在支持對抗與藥物相關的性侵犯罪。

該熱線自推出以來，已接到大量受害者和醫療專業人員的電話，內容涉及如何識別藥物性侵的症狀及處理方法。

該熱線提供關於嗜睡、惡心、失憶等症狀的詳細訊息，並指導受害者採取進一步行動，例如使用藥物檢測工具包。

吉賽爾勇敢地選擇公開審判，希望通過自己的經歷鼓勵其他受害女性站出來發聲。她說：「我希望她們不再感到羞恥。應該感到羞恥的不是我們，而是他們（施暴者）。」 圖片來源： Dauphin Philippe/MAXPPP/picture alliance/dpa

全球女權運動標誌性人物

吉賽爾‧佩利科特的案件震動了整個法國。她因在法庭上表現出的勇氣和決斷力受到廣泛贊譽，已經成為全球女權運動的標誌性人物。

她的形象出現在每日電視新聞、報紙頭版、涂鴉牆壁以及支持者舉起的標語牌上，被譽為「勇氣的化身」。

在法國，與強姦相關的報案中，超過90%的案件未能進入司法程序。許多女性甚至不敢報警，部分原因在於像佩利科特案中使用的迷藥或藥物只能在短時間內檢測到證據。

吉賽爾勇敢地選擇公開審判，希望通過自己的經歷鼓勵其他受害女性站出來發聲。她說：「我希望她們不再感到羞恥。應該感到羞恥的不是我們，而是他們（施暴者）。」

吉賽爾‧佩利科特在案件審判期間已與多米尼克‧佩利科特離婚。她還宣佈放棄佩利科特這個姓氏，但同意法庭在審判期間仍然使用它。

（法新社、德新社、美聯社、路透社）

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