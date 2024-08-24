法國南部猶太教堂外發生爆炸 疑為恐怖襲擊

法國南部一座猶太教教堂外，兩輛汽車被人縱火，引發爆炸，造成一名警察受傷。官方數據顯示，2024年上半年發生了887起反猶太主義行為，是2023年同期的近三倍。

（德國之聲中文網）周六（8月24日），法國南部拉格朗德莫特（La Grande-Motte）一家猶太教堂外的兩輛汽車被人縱火，引發爆炸，造成一名警察受傷。教堂內部無人受傷。

該市市長羅西尼奧爾 (Stéphan Rossignol)表示，該名警察是接到至少有兩輛汽車著火的通報後前往現場。據當局稱，其中一輛車內的煤氣罐隨後發生爆炸。

羅西尼奧爾稱，監控攝影頭記錄了一名男子在貝斯雅科夫猶太教堂（Beth Yaacov Synagogue）前放火焚燒車輛的過程。據調查人員稱，錄像顯示一名男子手拿空瓶，腰間系著一面巴勒斯坦國旗。其中一個畫面中可以辨認出一把武器，可能是一把 9 毫米口徑的手槍，但畫面並不清晰。據報導，嫌疑人是徒步離開現場。

警方表示，爆炸可能是由藏在其中一輛車內的煤氣罐引發的。這座靠近蒙彼利埃的小城常住人口約為8500人，但在夏季旅遊旺季人口數量會大幅增加。

憲兵隊表示，猶太教堂的兩扇門也著火受損，但尚不清楚這些門是在爆炸前還是爆炸後起火。建築內沒有人受傷。目前尚不清楚受傷警察的傷勢情況。

法國內政部長達馬寧 (Gerald Darmanin) 稱這是一起「明顯的犯罪」行為。「我向我們的猶太同胞和社區保證，我將提供全力支持。」

法國內政部長表示，在爆炸事件發生後，法國猶太人聚集地點的警力將會增加。 圖片來源： Pascal Guyot/AFP/Getty Images

達馬寧表示，應總統馬克宏的要求，「將動用一切手段」來尋找犯罪者。達爾馬寧還指示立即增加猶太禮拜場所外的安全部署。

法國反恐檢察官辦公室已著手進行調查。法國總統馬克宏稱這是一起恐怖襲擊，並表示將盡一切努力找到嫌犯。

反猶主義情緒上升

爆炸發生之際，法國和其他歐洲國家因加薩戰爭而處於高度戒備狀態。達爾馬寧本月表示，政府在2024年上半年統計了887起反猶太主義行為，是2023年同期的近三倍。

法國猶太機構代表委員會（CRIF）稱這起爆炸是「一次殺害猶太人的企圖」。CRIF主席阿爾菲（Yonathan Arfi）告訴法新社，使用煤氣罐「在禮拜者預計抵達猶太教堂時發生的爆炸不是簡單的犯罪行為」，他說，「這是蓄意殺人」。

（法新社、德新社）

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