法國內政部長：本拉登之子不得再次入境

前基地組織領導人奧薩馬‧本拉登之子奧馬爾‧本拉登在2023年因「美化恐怖主義」被法國驅逐出境。法國新任內政部長希望以此為例，強化法國驅逐非法移民的力度。

（德國之聲中文網）法國內政部長布魯諾‧勒塔約（Bruno Retailleau）下令禁止基地組織前領導人本拉登的兒子重返法國。勒塔約周三在X平台上發文寫道：「任何情況下，現年43歲的奧馬爾‧本拉登（ Omar bin Laden）都不能再次入境法國。」來自保守派陣營的勒塔約將同多名省長舉行會晤，目的是共同推動強硬的遣返政策。

2016年至2023年期間，奧馬爾‧本拉登曾同其英籍妻子一道在法國諾曼底生活，並以藝術家身份工作過一段時間。奧馬爾‧本拉登19歲時就已離開父親本拉登，此前曾在多個阿拉伯國家生活過。他的父親奧薩馬‧本拉登曾同五名女子結婚，共生育了20多名子女。

2023年，奧馬爾‧本拉登被法國驅逐出境，因為他在父親忌日之際在社媒平台發表文章，而這篇文章被視為是對恐怖主義的美化。奧馬爾‧本拉登則否認這篇文章出自他本人之手。目前，奧馬爾‧本拉登生活在卡達。

同多名省長舉行會晤前，內政部長勒塔約顯然希望將奧馬爾‧本拉登作為驅逐出境的成功案例。勒塔約在文章中寫道：「省長下達了驅逐令，最後也成功讓當事人離境。」

內政部長勒塔約希望強化法國驅逐非法移民的力度。 圖片來源： Ludovic MARIN/AFP

勒塔約出任內政部長之後，誓言要大力增加驅逐出境的成功案例。過去幾年當中，法國有關當局下達的驅逐令不斷增多，但與此同時，實際被驅逐出境的人卻越來越少。

從2020年開始，非法滯留法國的外來移民當中，自願或被強制離境者僅佔7%。大多數驅逐令最終無法實施的原因是，這些非法移民的原籍國拒絕或拖延為當事人提供必要的旅行證件。

由保守派總理巴尼耶領導的法國新政府宣佈，將採取更多強硬的移民政策。這也是對極右民粹主義議會黨團「國民聯盟」做出的回應，因為一旦國民聯盟對左翼陣營的不信任案提供支持，將導致現政府的倒台。

(法新社）

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