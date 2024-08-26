沙利文訪華：「消除誤解、避免競爭變衝突」

在宣佈美國國家安全顧問沙利文本周訪問北京之後，華盛頓當日又宣佈制裁支持俄羅斯國防工業的中國企業和個人。北京則對美國喊話稱，反對美國「對華遏制打壓」。專家指出，在美中關係緊張的背景下，高層戰略溝通非常必要。

（德國之聲中文網）美國總統拜登的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）將於8月27-29日訪問北京。他將是自2016年來，首位訪問中國的美國國家安全顧問。

周日（8月25日），中國外交部美大司負責人在一場媒體吹風會上表示，中美關係仍處在"止跌企穩的關鍵關口"。這位官員稱，三藩市會晤之後，雙方外交、財經、執法、氣變團隊以及兩軍保持溝通，兩國人民往來也在增加，同時美國繼續對華遏制打壓，中方予以堅決反制。

就在宣佈沙利文訪華的同一天（8月23日），美國還宣佈對近400個據信對俄羅斯對烏戰爭提供支持的個人及公司實施制裁，其中也包括多家中國公司。據美國國務院訊息，這些中國公司涉及向俄羅斯提供微電子產品和機床。中國商務部周日則稱美國的舉動是典型的單邊制裁，破壞國際貿易秩序，阻礙正常國際經貿往來，影響全球產業供應鏈。

中國外交部美大司負責人表示，美方在關稅、出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取針對中國的無理舉措，嚴重損害中方正當權益。中方要求美方停止將經貿問題泛政治化和泛安全化。

在談到沙利文訪華時，他說，雙方將共同梳理兩國落實元首三藩市會晤共識取得的進展，充分發揮雙方業已建立和恢復的20多個對話溝通機制的作用，繼續探討中美戰略認知問題、國家安全和經濟活動之間的邊界問題。

互相瞭解對方意圖

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江接受《聯合早報》採訪時分析，美國過去半年不斷在烏克蘭問題上制裁中國企業和個人，要求北京更認真對待向俄羅斯提供軍民兩用物資的問題，新一輪制裁未必完全與沙利文即將訪華有關。

北京大學國際關係學院教授、美國研究中心主任王勇對香港《文匯報》表示，沙利文訪華對於當前緊張的中美關係以及複雜的地緣政治形勢都具有重要意義。他分析指出，美國大選令美國對華政策迴旋的餘地減少，甚至有可能出現兩黨候選人推動對華強硬的態勢。中美此次戰略溝通對於避免誤判、增加中美對相互政策的理解非常必要。

一位美國政府高級官員上周在一次簡報會上回應媒體時表示："這種戰略層面的溝通目的實際上是為了詳細瞭解政策意圖、戰略意圖、以及我們如何看待不同情況。"這樣做旨在消除誤解，避免競爭演變為衝突。"最重要的是，我們已經確定了一些我們認為重要的領域，並且我們已經表明我們可以合作。"

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這位官員向記者們表示，"我們致力於投資、加強盟國關係、共同採取涉及技術和國家安全的必要步驟。"美方將提及對於中國對台灣加大軍事、外交和經濟施壓的關切。"這些舉動破壞穩定、有激化的風險，我們將繼續敦促北京與台北進行有意義的對話。"此外，沙利文也將談及南中國海問題。

這名官員稱，沙利文將重申美國對於烏克蘭戰爭以來中國支持俄羅斯軍工業的關切。沙利文還將與王毅談及北韓及中東局勢。

醞釀最後一次拜習會？

中國外交部美大司負責人對媒體介紹，中方將重點就台灣問題、發展權利以及中國戰略安全等表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求。他說，台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線，"台獨"是台海和平穩定的最大風險。美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，落實不支持"台獨"的承諾。

美聯社上周的報導稱，沙利文此次高級別訪華可能會為拜登與習近平今年晚些時候可能舉行的最後一次會晤做準備。拜登和習近平可能會在11月美國大選結束後前往巴西參加二十國集團領導人峰會。兩人可能利用這個機會舉行峰會。

北京大學教授王勇認為，拜登不再尋求連任後，在未來不到半年的時間裡，可能會有更多空間對穩定中美關係，甚至是改善中美關係做出一定的努力。"拜登應該還是希望能夠穩定中美關係，希望能為地區和國際形勢的穩定作出更多貢獻，為自己的執政留下一個更好的'印記'。"

（綜合報導）

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