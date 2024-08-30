沙利文會習近平 稱賀錦麗與北京交手有經驗

美國國安顧問沙利文週四在北京會見習近平後表示，如果現任副總統賀錦麗贏得了11月的總統選舉，她將致力於「負責任地管控」華盛頓和北京之間的關係。與此同時，美國民調顯示，賀錦麗領先川普的幅度增加。

（德國之聲中文網）美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）週四（8月29日）在北京與中國國家主席習近平會晤後舉行記者會，並在會面期間提及賀錦麗（Kamala Harris）對美中關係的看法，以及與賀錦麗共事的經驗；外界解讀，他希望讓中方放心、相信賀錦麗在兩國關係上不會採取比現任總統拜登更不友善的態度。

據《金融時報》報導，沙利文表示，賀錦麗跟拜登看法一致，認為「（美中）負責任地管理這場競爭，避免陷入衝突或對抗至關重要」。他還說，賀錦麗也認為美中雙邊保持高層、開放的溝通管道，是實現「負責任管理」的方式。

自賀錦麗接替拜登、參戰今年11月的美國總統大選以來，各界對於她的對中政策方針知之甚少。她在上週的民主黨全國代表大會曾提及，將確保「贏得21世紀競爭的是美國，而不是中國」，承諾欲「加強、而非放棄美國在全球的領導地位」。

沙利文29日在記者會上，則強調了賀錦麗與中國高層打交道的經驗，稱賀錦麗一直以來都是拜登外交團隊的核心成員，並指出賀錦麗曾與習近平和李強接觸，「中國兩位最高領導人都認識她」。

沙利文也透露，賀錦麗將如各界所預期，持續拜登政府實施的對中政策。

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彭博社引述北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍的說法，認為美國大選年可能引發美中雙方猜疑，因此沙利文此行，對於穩定雙邊關係至關重要。

達巍稱：「美方可能擔心中國可能會幹預大選……中方可能擔心美國有一些人可能會利用『中國牌』獲取國內政治利益。」

路透民調：賀錦麗領先川普幅度擴大

本週四公佈的路透社／益普索最新民調中，賀錦麗以45％比41％的支持度，領先共和黨候選人川普，不僅領先幅度與7月民調相比有擴大，且在女性選民和拉丁裔選民中，賀錦麗的支持度以49％比36％領先川普。

美國有線電視新聞網（CNN）週四晚間播出賀錦麗接受民主黨提名後的首場專訪，與搭檔沃爾茲（Tim Walz）一同接受提問。不過，這場訪問內容並未深入觸及美中關係與對中政策。

賀錦麗承諾將成為「全體美國人」的總統，還稱當選後會任命共和黨人入閣，但未透露具體人選。對於主持人問及川普質疑其種族身份時，賀錦麗則回應「又是老套、令人厭倦的劇本」。

此外，賀錦麗也被問及在以哈衝突上，她是否會採取與拜登不同的做法。賀錦麗表示，她對以色列國防及其自衛能力的承諾明確且堅定不移，且這項立場「一點都不會變」，但強調這場戰爭必須結束。

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（《金融時報》、彭博社、路透社、CNN）

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