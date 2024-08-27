沙利文或替拜習會鋪路 王毅：溝通應更有建設性

美國國家安全顧問沙利文周二在北京展開為期3天的訪問。這是8年來白宮國家安全顧問首次訪問中國。據美媒消息，沙利文重申要控管美中關係；中國官媒則稱，王毅說雙方應落實去年「拜習會」的共識。

（德國之聲中文網）美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）周三（8月28日）在北京與中國外長王毅舉行第2天的會談。據美聯社報導，兩人周二（27日）見面時，沙利文說美國總統拜登已向中國國家主席習近平清楚表明，美方致力於「負責任地控管」美中關係。儘管兩人這次會面預料不會帶來重大宣示，但可能在拜登卸任前，替最後一場「拜習會」鋪路。

沙利文表示，將與中方「深入探討一系列廣泛的問題」，包括雙方已達共識、以及仍然存在分歧、需要進行有效和實質性管理的問題。

據中國官媒新華社報導，王毅說中美雙方應「落實好兩國元首三藩市會晤共識」，而這也是「此次戰略溝通的主要任務」。他表示，希望這次溝通「一如既往是戰略性和實質性的，同時應該更具有建設性」。

三藩市會晤指的是拜登和習近平去年11月在亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊舉行的拜習會。當時兩人同意中美恢復軍事交流，並且要共同打擊芬太尼。不過，雙方在台海議題上依舊存在分歧，拜登當時強調，美方不接受任何片面改變台海現狀的企圖，並呼籲中方克制；習近平則重申，台灣問題是中美關係最具潛在危險的衝突點，並未承諾放棄武力攻台。

沙利文和王毅這次會面，討論的議題將涉及中東和烏克蘭局勢、中國對台灣和南海的領土要求，以及貿易等問題上存在的分歧。

沙利文與王毅周二在會談前對媒體亮相。 圖片來源： Ng Han Guan/AP Photo/picture alliance

讓雙邊溝通不「斷線」

路透社報導分析，沙利文此行目的是在今年11月美國大選之前緩和美中兩個超級大國之間的緊張局勢。拜登在其總統任期的最後幾個月裡，試圖推動直接外交，對中國國家主席習近平施以影響，使兩國間的緊張局勢得到控制。而現任美國副總統、民主黨總統候選人卡馬拉‧哈里斯（Kamala Harris）很可能會採取類似的策略。

美聯社的報導分析認為，沙利文此行意欲達到的目的有限，即維持在2022年至2023年間中斷了大半年之後才得以恢復的美中高層溝通。

美方希望把軍方之間的會談擴大到戰區司令部一級。華盛頓希望此舉能防止在台灣海峽等特定地區發生衝突。美國還希望中國在國內採取更多行動，制止可被製成芬太尼的化學品的生產，並就人工智慧的安全标准達成共識。

拜習會晤談毒品軍事合作 台灣議題各說各話 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

為峰會鋪路

北京則計劃對美國對一系列製成品徵收關稅和針對中國晶片製造商的出口管製表示不滿，並強調其對台灣的主權要求。

儘管沙利文與中方的會談可能會為拜登與中國領導人習近平的最後一次峰會奠定基礎，但預計不會有重大宣佈。

在今年11月美國總統大選過後，拜登和習近平有兩個在國際會議場合會面的機會，分別是在巴西舉行的二十國集團領導人峰會和在秘魯舉行的亞太經合組織峰會。

中國社科院的中美關係專家陸翔對《南華早報》表示，兩人再次舉行峰會的可能性「非常高」，「如果他不來，他將成為幾十年來唯一一位從未訪問過中國的美國總統。這對他來說是個遺憾。」

中國人民大學國際關係學教授時殷弘則認為，拜登的任期即將結束，不太可能代表下一屆美國政府做出任何承諾。

（路透社、美聯社、法新社）

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