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沃爾夫斯堡
沃爾夫斯堡，又譯狼堡，位於德國下薩克森州，因大眾汽車總部坐落於此而聞名。因為發達的汽車工業，沃爾夫斯堡的人均收入位於德國前列。
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深度報導
德語媒體：大眾在中國建第二個"狼堡"
德語媒體：大眾在中國建第二個"狼堡"
與中國"脫鉤"？對德國大眾汽車來說不是選項。迫於中國市場上的競爭和本土化壓力，大眾在中國新設立3000名工程師的研發中心和新的工廠，《南德意志報》予以關注。此外，中國宣佈對德國公民實行15天內免簽，背後原因是什麼？《法蘭克福匯報》予以分析。
經濟
2023年11月24日
2023年11月24日
德國疫情出現新「災區」 經濟衰退無可避免
德國疫情出現新「災區」 經濟衰退無可避免
聯邦政府經濟顧問委員會發布特別報告，指出即便疫情管控得力，德國經濟全年GDP也將下跌2.8%，最壞情況下更是將衰退5.4%。而在醫療方面，醫生協會呼籲，盡快統籌全國的重症醫療資源。
社會
2020年3月30日
2020年3月30日
沃爾夫斯堡汽車城：新冠來襲 大眾關廠
沃爾夫斯堡汽車城：新冠來襲 大眾關廠
位於德國北部下薩克森州的沃爾夫斯堡市是歐洲最大汽車製造商大眾汽車的大本營。由於新冠疫情肆虐，大眾被迫從3月13日開始關閉在當地的工廠。沃爾夫斯堡為此面臨巨大經濟困境。
經濟
2020年3月18日
2020年3月18日
01:33 分鐘
德甲與中國：舊愛重燃？
德甲與中國：舊愛重燃？
曾經在中國球迷心目中佔據重要位置的德甲聯賽，現在的影響力已經遠遠不如英超。不過，德國聯賽正在努力挽回這段「舊日情」。
體育
2017年1月29日
2017年1月29日
沃爾夫斯堡 - 世界實驗室
沃爾夫斯堡正在舉行一場展覽，其主題是，城市特色取決於哪些要素？
2016年4月26日
2016年4月26日
0 張圖
一榮俱榮一損俱損
一榮俱榮一損俱損
如果大眾汽車公司打個噴嚏，沃爾夫斯堡這座城市就要感冒。德國恐怕再難找出幾個像沃爾夫斯堡這樣的城市，經濟上是如此地依賴於一家大型企業。大眾公司因「廢氣排放门」事件業績下滑，那麼這對於沃爾夫斯堡這座城市來說又意味著什麼呢？
2016年4月26日
2016年4月26日
04:24 分鐘
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