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江澤民
中國政治人物，1989年6月成為第三代中共中央領導集體的核心，執掌中國長達十餘年。
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深度報導
長平觀察："他（依然）是一個獨裁者"
長平觀察："他（依然）是一個獨裁者"
"拜習會"之後，拜登回答記者提問表示，習近平（依然）"是一個獨裁者"。時評作家長平認為，獨裁者的存在及其對全球舞台的覬覦，正是"拜習會"談論的所有問題的根本原因。
政治
2023年11月17日
2023年11月17日
李克強遺體2日火化 不辦公開追悼
李克強遺體2日火化 不辦公開追悼
據中國官媒周二發布的李克強喪禮的最新消息，這位前總理的遺體將於本周四在北京火化。李克強上周末突然去世後，中國民間輿論十分關注他的喪葬規格。截至目前，中國官方未公佈治喪委員會名單。
政治
2023年10月31日
2023年10月31日
德語媒體：贊譽與警示
德語媒體：贊譽與警示
本周，中國前任黨和國家領導人江澤民的葬禮在北京舉行。官方對這位中共前總書記給予高度的評價，與此同時，江的去世也在民間掀起了普遍的懷舊情緒，而這種懷舊也可以被理解為對現狀的不滿。
媒體
2022年12月7日
2022年12月7日
胡錦濤現身江澤民追悼會前日的小規模告別式
胡錦濤現身江澤民追悼會前日的小規模告別式
12月6日，中共前領導人江澤民的追悼大會在北京人民大會堂舉行，約5000人出席，習近平致悼詞。此前一天，習近平率一眾高層官員在北京解放軍總醫院與江澤民遺體告別。二十大閉幕式上被離場的胡錦濤也首次出現。
政治
2022年12月6日
2022年12月6日
前中共總書記江澤民的政治足跡
前中共總書記江澤民的政治足跡
他曾一步登天，成為掌管中國黨政軍的最高領導者。他為中共政權和平交替做出了歷史性的貢獻。
政治
2022年12月5日
2022年12月5日
06:06 分鐘
客座評論：白紙革命與江澤民的歷史遺產
客座評論：白紙革命與江澤民的歷史遺產
政論家凱波指出，隨著中共前總書記江澤民的遺體火化和追悼會召開，一個時代結束了。在他生命的最後日子裡，他大概是絕無可能意識到，一場革命就在窗外發生了。而這場短暫的革命也可能永久地改變了中國。
政治
2022年12月5日
2022年12月5日
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