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江天勇
中國知名維權律師。
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深度報導
江天勇獲釋後續遭軟禁 妻批中國法律是「廢紙」
江天勇獲釋後續遭軟禁 妻批中國法律是「廢紙」
中國維權律師江天勇的妻子向德國之聲表示他今年2月28日獲釋之後，並未真正獲得自由，而是持續被軟禁在位於河南信陽市的老家。 中國政府除了派人對江天勇進行24小時的監控外，在10月1日國慶前夕，更增派監控人手。
政治
2019年10月25日
2019年10月25日
專訪: 709大抓捕對維權律師是一個「清洗」
專訪: 709大抓捕對維權律師是一個「清洗」
2015年7月9日，中國政府對維權律師群體展開大規模的抓捕及關押，超過300名律師受到波及。 在與德國之聲的專訪中，中國維權律師滕彪表示，習近平上台後對民間社會的全面打壓，已使中國的維權運動陷入低谷。
政治
2019年7月9日
2019年7月9日
獲釋維權律師江天勇返回父母家
獲釋維權律師江天勇返回父母家
著名維權律師江天勇的妻子金變玲對外透露，獲釋後一度失蹤的江天勇回到位於河南信陽的父母家。但是他仍然被警方「全天候監控」。金變玲說：「無論他去哪裡，警察都跟著他。他依舊不自由。」
政治
2019年3月3日
2019年3月3日
維權律師江天勇刑滿出獄 卻被不明身份者帶走
維權律師江天勇刑滿出獄 卻被不明身份者帶走
獲釋當天，中國維權律師江天勇卻又被不明身份者帶走。
政治
2019年2月28日
2019年2月28日
假自由？江天勇恐續遭中國幽囚
假自由？江天勇恐續遭中國幽囚
2017年遭中國政府以「煽顛罪」關押的維權律師江天勇原預計於2月28日刑期屆滿，但其妻子金變玲昨日於推特表示，國保通知家屬江天勇獲釋返家的計劃恐生變。她接受德國之聲採訪時說，中國法令是張廢紙。
政治
2019年2月27日
2019年2月27日
不止王全璋，盤點「709案」的律師們
不止王全璋，盤點「709案」的律師們
2015年夏天，中國當局在各地約談、抓捕多名維權律師和公民社會活動人士，有「709事件」之稱。三年多的時間過去了，那些被捕律師都等來了什麼樣的命運？
政治
2018年12月29日
2018年12月29日
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