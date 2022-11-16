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水力
將水流體含有的能量天然資源，轉化為人類利用的能源。
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深度報導
特魯多的「嚴重關切」碰上習近平的「不好說了」
特魯多的「嚴重關切」碰上習近平的「不好說了」
加拿大總理特魯多同習近平的會面只有短短的幾分鐘，加方對中國「干涉」行為表示「嚴重關切」。而讓中國國家主席習近平尤其不滿的是，他們的交談內容第二天都出現在報紙上。
政治
2022年11月16日
2022年11月16日
英國暫停運用引爭議水力壓裂技術
英國暫停運用引爭議水力壓裂技術
對是否可以假手水力壓裂技術開采地下油氣，存有激烈爭議，英國亦然。迄今為止，對該技術的支持來自保守黨，但現在情況有所改變。
科學
2019年11月4日
2019年11月4日
抗議中國「水電外交」 菲律賓人抵制中資大壩
抗議中國「水電外交」 菲律賓人抵制中資大壩
菲律賓人在中國駐馬尼拉大使館前集會，抗議兩個中資大壩工程。抗議者表示，這些工程會圈佔土地、破壞環境，同時給菲律賓政府帶來巨額外債。
自然與環境
2018年3月15日
2018年3月15日
三峽集團承建尼泊爾價值16億美元水電工程
三峽集團承建尼泊爾價值16億美元水電工程
尼泊爾投資委員會宣佈，中國三峽集團負責承建尼泊爾境內一項總價值達到16億美元的水電項目，這也是該國單筆項目價值最高的海外投資。
2015年4月13日
2015年4月13日
德國內閣通過「水力壓裂」草案
德國內閣通過「水力壓裂」草案
德國政府批准在嚴格的條件下用水力壓裂開采頁岩氣。新的法律草案允許試驗性的開采，這一決定雖然是企業的福音，但是卻遭遇議會中不少反對的聲音。
2015年4月1日
2015年4月1日
一座廢舊電站背後的故事
一座廢舊電站背後的故事
數月來普羅科普維奇一直在首都基輔游說，推動家鄉一座廢舊電站的出售改造計劃，但相關政府部門沒有人對此負責，總是被推來推去。與此同時，很多民眾不得不忍受著無休止的停電之苦。
時尚
2015年3月13日
2015年3月13日
02:57 分鐘
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