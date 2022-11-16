  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

水力

將水流體含有的能量天然資源，轉化為人類利用的能源。

跳轉至下一欄 深度報導

深度報導

此次G20會議的現場畫面顯示，習近平和特魯多在一個擁擠的房間裡面對面交談了大約10分鐘

特魯多的「嚴重關切」碰上習近平的「不好說了」

特魯多的「嚴重關切」碰上習近平的「不好說了」

加拿大總理特魯多同習近平的會面只有短短的幾分鐘，加方對中國「干涉」行為表示「嚴重關切」。而讓中國國家主席習近平尤其不滿的是，他們的交談內容第二天都出現在報紙上。
政治2022年11月16日
Großbritannien Fracking-Anlage Preston New Road

英國暫停運用引爭議水力壓裂技術

英國暫停運用引爭議水力壓裂技術

對是否可以假手水力壓裂技術開采地下油氣，存有激烈爭議，英國亦然。迄今為止，對該技術的支持來自保守黨，但現在情況有所改變。
科學2019年11月4日
Indigene Völker und Umweltaktivisten auf den Philippinen versammeln sich vor der chinesischen Botschaft in Manila

抗議中國「水電外交」 菲律賓人抵制中資大壩

抗議中國「水電外交」 菲律賓人抵制中資大壩

菲律賓人在中國駐馬尼拉大使館前集會，抗議兩個中資大壩工程。抗議者表示，這些工程會圈佔土地、破壞環境，同時給菲律賓政府帶來巨額外債。
自然與環境2018年3月15日
Sharda Fluss Indien Nepal

三峽集團承建尼泊爾價值16億美元水電工程

三峽集團承建尼泊爾價值16億美元水電工程

尼泊爾投資委員會宣佈，中國三峽集團負責承建尼泊爾境內一項總價值達到16億美元的水電項目，這也是該國單筆項目價值最高的海外投資。
2015年4月13日
Protest gegen Fracking vor dem Bundeskanzleramt in Berlin

德國內閣通過「水力壓裂」草案

德國內閣通過「水力壓裂」草案

德國政府批准在嚴格的條件下用水力壓裂開采頁岩氣。新的法律草案允許試驗性的開采，這一決定雖然是企業的福音，但是卻遭遇議會中不少反對的聲音。
2015年4月1日
external

一座廢舊電站背後的故事

一座廢舊電站背後的故事

數月來普羅科普維奇一直在首都基輔游說，推動家鄉一座廢舊電站的出售改造計劃，但相關政府部門沒有人對此負責，總是被推來推去。與此同時，很多民眾不得不忍受著無休止的停電之苦。
時尚2015年3月13日02:57 分鐘