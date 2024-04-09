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氣候變化
通常指因人類排放溫室氣體造成的全球氣候變暖等現象，亦稱氣候變遷、氣候變暖、氣候暖化。
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即時新聞
2024年4月9日
2024年4月9日
歐洲人權法院裁決：氣候保護是一項人權
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深度報導
德國需全面「翻新改造」 但誰來買單？
德國需全面「翻新改造」 但誰來買單？
公路、橋樑、鐵路——老舊而破敗。沒有新的輸電線——能源轉型就不可能實現。德國基礎設施建設需要數十億歐元的投資，但國庫已經空空如也。
經濟
2024年4月21日
2024年4月21日
面對中國和美國，歐盟的競爭優勢何在？
面對中國和美國，歐盟的競爭優勢何在？
在美國和中國對產業進行巨額財政投入的情況下，歐盟在全球市場的競爭能力面臨嚴峻的挑戰。在如何走出困境方面，各成員國尚存諸多分歧。
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
2024世界新聞攝影獎：痛苦、哀傷與感人的瞬間
2024世界新聞攝影獎：痛苦、哀傷與感人的瞬間
世界新聞攝影獎每年都會表彰傑出的攝影作品。記者們前往戰區，用鏡頭展現政治動蕩中的苦難與悲痛時刻，或記錄氣候危機下的震撼一瞬。
藝術
2024年4月19日
2024年4月19日
9 張圖
歐盟峰會：重振經濟是當務之急
歐盟峰會：重振經濟是當務之急
歐盟經濟同中美兩大經濟體的距離正在逐漸拉大，這也是本周四歐盟峰會上的主要議題。各國領導人將就如何進一步阻止經濟滑坡以及如何重振經濟展開討論
政治
2024年4月18日
2024年4月18日
可怕的「小男孩」和「小女孩」——厄爾尼諾和拉尼娜現象
可怕的「小男孩」和「小女孩」——厄爾尼諾和拉尼娜現象
起源於太平洋的氣候現象正在加劇從非洲到亞洲的乾旱。 為什麼厄爾尼諾和拉尼娜這對「兄妹」會產生如此嚴重的天氣影響？
氣候
2024年4月14日
2024年4月14日
快時尚法案： 法國再次引領時尚潮流？
快時尚法案： 法國再次引領時尚潮流？
對於法國國民議會一致通過的遏制快時尚新法案，大多專家和活動人士都表示歡迎，但也有人持不同的看法。
經濟
2024年4月14日
2024年4月14日
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焦點話題
專訪：歐洲需要接受「全球核電共識」
國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）近日接受了DW採訪，他談及歐洲核能在烏克蘭戰爭以及氣候變化下所面臨的挑戰。他表示，如果歐洲不想在全球核電競賽中落敗，就必須提供新的資金。
技術
2024年3月22日
2024年3月22日
05:15 分鐘