You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
氣候環境
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
可怕的「小男孩」和「小女孩」——厄爾尼諾和拉尼娜現象
可怕的「小男孩」和「小女孩」——厄爾尼諾和拉尼娜現象
起源於太平洋的氣候現象正在加劇從非洲到亞洲的乾旱。 為什麼厄爾尼諾和拉尼娜這對「兄妹」會產生如此嚴重的天氣影響？
全球
2024年4月14日
2024年4月14日
台灣強震後救援持續 外界評防震有成
台灣強震後救援持續 外界評防震有成
台灣在發生25年來最大規模強震後，4日仍持續積極救援，目前仍有超過百人受困。即便救援受阻、部分地區未收到地震警報，但多位美國學者對台灣的抗震及災後應變能力表達高度認可。原因是什麼？
台灣
2024年4月4日
2024年4月4日
冰島火山爆發後宣佈緊急狀態
冰島火山爆發後宣佈緊急狀態
冰島同一地區的火山在四個月內第四次爆發。一條長約3.5公里的裂縫在沿海城鎮格林達維克附近噴發，熔岩流向海岸。
冰島
2024年3月18日
2024年3月18日
7 張圖
福島核事故13年周年 核廢墟處理進展如何？
福島核事故13年周年 核廢墟處理進展如何？
震驚世界的福島核事故的發生已經過去了13 年，它不僅對當地民眾來說是一場災難，而且其後患還將延續數十年。日本為確保核設施的安全付出了高昂代價，也遭遇了一系列挫折。
日本
2024年3月11日
2024年3月11日
擺脫對華依賴 德國電池回收商出奇招
擺脫對華依賴 德國電池回收商出奇招
在生產汽車電池方面，歐盟高度依賴來自中國的原材料，這也是歐盟實現能源轉型的一個重大軟肋。而要改變這一現狀，對廢舊電池加以回收利用應該是唯一的選擇。
2024年3月3日
2024年3月3日
能在河裡發電的「魚」
能在河裡發電的「魚」
零排放的利用河水發電？對，這條人造能源魚這就給演示一下。
2024年3月2日
2024年3月2日
00:51 分鐘
顯示更多
跳轉至下一欄 您可能也感興趣
您可能也感興趣
中國光伏產業步入「寒冬」全球最大製造商也難敵裁員
中國光伏產業步入「寒冬」全球最大製造商也難敵裁員
全球最大的太陽能製造商隆基綠能周二在一份聲明中表示，該公司將裁員5%。此前彭博社援引知情人士報導稱，隆基綠能計劃裁員近三分之一，以節省成本。
中國
2024年3月20日
2024年3月20日
法國議會通過法案遏制快時尚發展
法國議會通過法案遏制快時尚發展
法國國民議會投票通過了由執政黨聯盟提議的遏制快時尚的法案，主要限制措施包括禁止為最廉價的紡織品做廣告，以及對低價商品徵收環保費。
法國
2024年3月15日
2024年3月15日
為什麼吸食大麻會讓人感到飢餓
為什麼吸食大麻會讓人感到飢餓
吸食大麻會讓人胃口大開，這是為什麼呢？一項研究揭示使用大麻後的腦部變化，它甚至可能用於促進癌症患者的食慾。
2024年2月11日
2024年2月11日
廣告
跳轉至下一欄 文化生活
文化生活
德國的秋天有多美?
自古逢秋悲寂寥，我言秋日勝春朝
2017年10月28日
2017年10月28日
01:03 分鐘
路邊的野花 低調的寶藏
春暖花開，不僅養眼！許多野花、野草還能食用。不過，在採摘時千萬要小心，有些品種非但不能食用，其毒性甚至還能危及生命。
2017年4月22日
2017年4月22日
12 張圖
昔日德央行秘密金庫變身博物館
德意志聯邦銀行在冷戰期間在科赫姆（Cochem）建立了一個秘密金庫，儲存了數百億的備用馬克。據信，這個項目進行的十分機密，並沒有鄰居發現這座建築的真正用途。而今它被改造成博物館，人人都能前來參觀。
2016年3月18日
2016年3月18日
9 張圖
廣告