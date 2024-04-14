  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

氣候環境

跳轉至下一欄 深度報導

深度報導

印尼爪哇島上乾旱成這樣

可怕的「小男孩」和「小女孩」——厄爾尼諾和拉尼娜現象

可怕的「小男孩」和「小女孩」——厄爾尼諾和拉尼娜現象

起源於太平洋的氣候現象正在加劇從非洲到亞洲的乾旱。 為什麼厄爾尼諾和拉尼娜這對「兄妹」會產生如此嚴重的天氣影響？
全球2024年4月14日
2024年4月3日台灣發生芮氏規模7.2強震，花蓮市一棟住宅大樓嚴重傾斜及塌陷。

台灣強震後救援持續 外界評防震有成

台灣強震後救援持續 外界評防震有成

台灣在發生25年來最大規模強震後，4日仍持續積極救援，目前仍有超過百人受困。即便救援受阻、部分地區未收到地震警報，但多位美國學者對台灣的抗震及災後應變能力表達高度認可。原因是什麼？
台灣2024年4月4日
Billowing smoke and flowing lava pouring out of a volcanic fissure

冰島火山爆發後宣佈緊急狀態

冰島火山爆發後宣佈緊急狀態

冰島同一地區的火山在四個月內第四次爆發。一條長約3.5公里的裂縫在沿海城鎮格林達維克附近噴發，熔岩流向海岸。
冰島2024年3月18日7 張圖
儲存核廢水的儲罐遍佈福島核電站廠區

福島核事故13年周年 核廢墟處理進展如何？

福島核事故13年周年 核廢墟處理進展如何？

震驚世界的福島核事故的發生已經過去了13 年，它不僅對當地民眾來說是一場災難，而且其後患還將延續數十年。日本為確保核設施的安全付出了高昂代價，也遭遇了一系列挫折。
日本2024年3月11日
黑色物質

擺脫對華依賴 德國電池回收商出奇招

擺脫對華依賴 德國電池回收商出奇招

在生產汽車電池方面，歐盟高度依賴來自中國的原材料，這也是歐盟實現能源轉型的一個重大軟肋。而要改變這一現狀，對廢舊電池加以回收利用應該是唯一的選擇。
2024年3月3日
external

能在河裡發電的「魚」

能在河裡發電的「魚」

零排放的利用河水發電？對，這條人造能源魚這就給演示一下。
2024年3月2日00:51 分鐘
顯示更多
跳轉至下一欄 文化生活

文化生活

Deutschland Bilderglerie Herbst in Berlin

德國的秋天有多美?

自古逢秋悲寂寥，我言秋日勝春朝
2017年10月28日01:03 分鐘
Wildkräuter Smoothie

路邊的野花 低調的寶藏

春暖花開，不僅養眼！許多野花、野草還能食用。不過，在採摘時千萬要小心，有些品種非但不能食用，其毒性甚至還能危及生命。
2017年4月22日12 張圖
Bundesbank Bunker Cochem Deutschland Rheinland-Pflaz

昔日德央行秘密金庫變身博物館

德意志聯邦銀行在冷戰期間在科赫姆（Cochem）建立了一個秘密金庫，儲存了數百億的備用馬克。據信，這個項目進行的十分機密，並沒有鄰居發現這座建築的真正用途。而今它被改造成博物館，人人都能前來參觀。
2016年3月18日9 張圖