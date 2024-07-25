氣候抗議活動阻斷德國法蘭克福機場

氣候組織「最後一代」周四在法蘭克福機場發起抗議活動，導致這個德國最大的機場航班暫停。該組織宣稱將在本周進行多起抗議活動。

（德國之聲中文網）"最後一代"氣候組織周四（7月25日）早晨在法蘭克福機場發起抗議活動，導致航班暫停。該組織稱："繼續開采和燃燒石油、天然氣和煤炭對我們的生存構成威脅。"

法蘭克福機場官員在社群網站平台X上發布聲明稱："由於機場正在進行示威活動，目前航班暫停。請乘客暫時不要前往機場。建議在前往機場之前檢查航班狀態，並為行程留出更多時間。"

周四上午，機場表示航班正在"逐步恢復"，但敦促旅客在抵達機場前與航空公司確認情況。德國之聲記者現場報導稱，由於交通恢復，繁忙的機場出現了"大量"排隊和延誤。

機場警方表示，8名氣候活動人士已被拘留。由於抗議活動，至少有140架航班被取消，機場表示還可能出現更多的取消和延誤。

組織者稱在本周進行多起抗議活動

抗議活動發生在"最後一代"成員封鎖科隆/波昂機場的第二天。一位科隆/波昂機場發言人稱，活動人士在將自己粘在跑道上後，因非法侵入機場而被逮捕。

該組織宣稱在本周進行多次示威活動。他們還破壞了挪威奧斯陸機場的圍欄。他們拒絕評論是否會針對即將到來的巴黎奧運會舉行抗議活動。

"最後一代"是成立於2021年的環保組織，其名稱暗指活動家們認為自己是地球達到氣候崩潰臨界點前的最後一代。在德國，他們的抗議活動主要集中在封鎖道路和機場跑道，試圖影響交通政策。

上個月，專家警告說，德國幾乎肯定無法實現其2030年減少65%排放的氣候目標。

「最後一代」分裂了社會 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德新社、路透社）

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