民調：超半數德國人認為選項黨政客普遍不如其它黨政客可靠

據德國《明星》雜誌本周一（4月29日）發表的一項調查，54%的德國公民認為德國另類選擇黨政客普遍不如其他政黨的政客可靠。只有略超過三分之一的德國人認為選項黨歐洲議會選舉候選人克拉涉嫌收受中俄賄賂，其助手為中國從事間諜活動的事件是個別案例。

（德國之聲中文網）4月24日，德國司法部門宣佈，已對極右翼德國選擇黨（AfD）歐洲議會選舉首席候選人克拉（Maximilian Krah）展開了兩項初步調查。克拉被指控在擔任歐洲議會議員時，為俄羅斯和中國工作並收受了報酬。此前，德國警方已逮捕了克拉的一名德籍中國裔歐洲議會助手，後者被指控為外國情報機構從事間諜活動。一段時間以來，克拉親北京的立場已引起了布魯塞爾、柏林及華盛頓方面的警覺。比如，2019年，他曾投票反對歐洲議會要求中共停止鎮壓維吾爾人的一項決議。

4月24日和25日，民調機構Forsa在德國對1000人進行了一項調查，提出的問題是："最近幾周有俄羅斯方面向選擇黨政治家支付了金錢以及選擇黨工作人員為中國進行間諜活動的報導。 您認為這些是個別案例，還是德國選擇黨政客普遍沒有其他黨派政客那麼可靠？"

根據《明星》雜誌本周一發表的調查結果，54%的接受調查者認為德國選擇黨的政客沒有其他政黨的政客那麼可靠。只有35%的人認為德國選擇黨歐洲選舉候選人可能參與親俄虛假宣傳及涉嫌中國間諜活動只是個別案例。在選擇黨的支持者中，86% 的人認為已知的事件是個案。而在其他民主政黨的支持者中，多達三分之二的人認為選項黨政客普遍不如其它黨政客可靠。這其中，78%的綠黨支持者、69%的社民黨支持人、55%的聯盟黨（民盟、基社盟）和52%的自民黨支持者持這一觀點。

這一結果清楚地表明，德國極右翼政黨德國另類選擇黨在德國公民眼中形象不佳。隨著歐洲議會選舉的日期越來越近，上述案件也加劇了人們對外國干預歐盟政治的擔憂。

柏林數千人集會反對德國另類選擇黨 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(德新社、《明星》雜誌）

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