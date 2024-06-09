民調：澳洲人对中国的信任度大降

民調顯示，澳洲人对中国的信任度大大降低。71%的受訪者表示，中國將在未來20年內成為澳洲的军事威脅。

（德國之聲中文網）一項關於澳洲人如何看待外交關係的年度民意調查顯示，澳洲人对美国的信任度有所下降，儘管大多數人（83%）仍認為美國的安全聯盟非常重要，63%的人表示美國的安全聯盟使澳洲免受来自中國的攻擊或壓力。

來自其他國家的網路攻擊被認為是最大的威脅（70%），而對台灣（59%）和南海（57%）潛在衝突的擔憂也很嚴重。

隨著澳洲政府对印太地區衝突風險的擔憂加劇，澳洲加强了与盟友美國的軍事合作，包括AUKUS核潛艇的建造。

外交政策智庫洛伊研究所（Lowy Institute）20 年來每年都會進行民意調查。今年的調查結果還顯示，澳洲人对日本的信任度在所有國家中最高（87%）。

對中國在世界上以負責任的方式行事的信任度較低，僅為 17%，洛伊研究所稱這一信任度與六年前的 52% 相比大幅下降。

與美國聯盟對澳洲安全很重要

對美國的信任度比一年前下降了5個百分點，為56%。

"澳洲人对中国的信任度大大降低，他們對本地區的戰爭風險感到擔憂。"洛伊研究所執行主任富裡洛夫（Michael Fullilove）說，"一個不變的事實是，他們仍然認為與美國的聯盟對澳洲的安全非常重要。"

在 3 月份接受調查的 2000 人中，大多數人（83%）認為美國的盟友關係對澳洲的安全很重要。

63%的受訪者認為美國的盟友關係使澳洲更安全，不會受到來自中國的攻擊或壓力。儘管四分之三的人也認為美國聯盟使澳洲更有可能捲入未來的亞洲戰爭。

71%的受訪者表示，中國將在未來20年內成為澳洲的军事威脅。

在被問及2024年美國總統大選時，68%的人表示他們更希望看到拜登再次當選，而三分之一（29%）的人更希望看到川普当選。

（路透社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。