民主黨全國代表大會：哈里斯的重要舞台

民主黨今年的競選有很不傳統的部分，已經通過線上投票確認哈里斯（賀錦麗）為其總統候選人，而不是在全國代表大會（DNC）上正式確認。那麼今年的民主黨全國代表大會還有什麼值得期待的地方？

（德國之聲中文網）周一（8月19日）隆重登場的民主黨全國代表大會（DNC），將把2024年美國總統大選推入更加炙熱的階段。這場盛大的政治集會將持續4天，定於周四（ 8月22日）結束。

誰將出席DNC？

組織者預計將接待超過5000名來自美國各地的民主黨代表、嘉賓和其他黨內官員。大會的參與者還包括1.2萬名志願者、大約5萬名觀眾以及成數千名記者。

會議將在兩個主要地點舉行：聯合中心將舉行正式的議程、演講和電視活動；麥考密克廣場將是白天舉行黨內會議、協商和發布簡報的場所。

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DNC的目的是什麼？

無論是共和黨還是民主黨，全國代表大會都像征著圍繞著特定的一組總統、副總統候選人的全黨團結，為大選的最後沖刺做好準備。傳統上，每個州的代表都將出席會議，並輪番上場表達他們的支持。會議最後的高潮部分是候選人接受提名併發表演講。

共和黨候選人川普上個月在密爾沃基舉行的共和黨全國代表大會（RNC）已經經歷了同樣的過程。

對於民主黨來說，今年的競選也有很不傳統的部分。由於拜登上個月退出競選，以及俄亥俄州法律要求在8月7日前確定總統候選人，民主黨已經通過線上投票確認哈里斯為其總統候選人。

DNC對哈里斯仍然很重要？

在8月初的線上投票中，共有4615名代表投票，哈里斯獲得了99%的代表支持。哈里斯和她的競選搭檔沃爾茲已經接受了民主黨提名。因此，在本周的民主黨全國代表大會上，與會者的進一步支持，包括現場投票計數，將純粹是象徵性的形式。

哈里斯預計仍將在周四發表正式的接受提名演講。更重要的是，會議將為她和沃爾茲打造機會提升其公眾形象並確定他們的政策，同時民主黨也將最終確定其2024年綱領。

黨綱代表著黨內優先事項，通過黨內、公眾和利益集團之間的互動形成。該綱領的總共80頁的草案在拜登上個月退出競選前已經發布，最終版本將在大會上通過。

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草案包括增加億萬富翁的所得稅，減少貧困家庭的兒童保育費用，投資清潔能源和禁止攻擊性武器等。它還承諾支持「商談兩國方案確保以色列未來」和加薩地區「立即且持久的停火」，同時避免黨內一些派別提出的削減對以色列軍事援助的建議。

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全國黨代會也是展示名人對本黨支持的機會。在7月的共和黨全國代表大會上，歌手「搖滾小子」（Kid Rock）、喜劇演員布蘭德（Russell Brand）和摔跤明星霍肯（Hulk Hogan）都登台亮相。民主黨搭建的舞台將會出現哪些明星？

DNC代表是如何選出來的？

每四年舉行一次的DNC是民主黨內選出總統候選人的複雜過程的高潮部分。

民主黨和共和黨的總統競選者都從黨內競爭對手之間的辯論和競選開始。然後，在美國各地組織的活動中，候選人的支持程度得以呈現。

大多數州舉行初選，註册選民必須以傳統的秘密投票方式從名單中選擇他們最中意的候選人。一些州採用黨團會議，支持特定候選人的人們聚集在同一場所，分成小組，然後互動併發表簡短演講，以爭取未決定的選民以達成共識。少數幾個州則採用這兩種制度的結合形式。

這一過程完成後，每個州和領地根據前三個選舉周期的結果、選舉人票數和初選日期分配一定數量的代表。代表來自黨內活動家、地方領導人和候選人的知名支持者。

宣誓代表與超級代表的區別

「宣誓」代表有義務投票支持他們所在社區的選民所青睞的候選人。根據非營利組織Ballotopedia的數據，本選舉周期中，民主黨有大約3950名宣誓代表。

此外，還有大約750名所謂的超級代表，他們來自黨內，通常是民主黨全國委員會的成員或現任和前任的民選官員。這些代表可以投票支持他們喜歡的任何候選人。該制度的設立是為了讓黨內領導人在提名過程中發揮更大作用。

許多人批評民主黨使用超級代表，認為該系統削弱了選民意志。然而，從歷史上看，超級代表總是支持贏得大多數宣誓代表的候選人，哈里斯的提名也不例外。

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DNC於8月22日結束之後，哈里斯和沃爾茲將有兩個月半的時間專注於對陣川普和萬斯的競選活動，直到11月5日的最終對決。

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