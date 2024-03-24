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毛澤東
毛澤東（1893年12月26日－1976年9月9日），中華人民共和國開國領導人，不無爭議的政治家，對當今中國政治、社會仍有深遠影響。
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深度報導
牆外文摘：武漢新冠疫情原本可望得到遏制
牆外文摘：武漢新冠疫情原本可望得到遏制
學者楊大力在新著中指出，2019年底新冠疫情在武漢爆發之後，儘管當局迅速啟動了一系列應急響應，但在最初關鍵的幾周裡，各種失誤、審查、政治利益和適得其反的舉措都延誤了阻止病毒的傳播。
政治
2024年3月24日
2024年3月24日
德語媒體：巴伐利亞州長的"熊貓外交"
德語媒體：巴伐利亞州長的"熊貓外交"
本周六，巴伐利亞州長索德爾將啟程前往成都，開始他自稱的"熊貓外交"。在德國對華關係中，巴伐利亞州一直以來都扮演著特殊角色，歷任州長都是中南海的常客。
媒體
2024年3月22日
2024年3月22日
中企紛紛設立人民武裝部為哪般？
中企紛紛設立人民武裝部為哪般？
人民武裝部，簡稱人武部，是毛時代的產物，但隨著中國的「改革開放」進程而逐漸淡出外界視線。去年以來，卻有越來越多的國企成立人武部，甚至開始有私企加入這一行列，引起多方關注。
政治
2024年2月23日
2024年2月23日
客座評論：「講好中國故事」的陷阱
客座評論：「講好中國故事」的陷阱
"講好中國的故事"已經是習近平執政以來叫了相當長時間的口號。問題是，儘管作了這麼多年的努力，各個部門特別是宣傳部投入不少資金和人工，中國故事還是沒有按照中國上層的意願被講好。這就不得不讓人們去發問，所謂"講好中國故事"本身是否是一個陷阱。
政治
2024年2月16日
2024年2月16日
牆外文摘：台灣如何避免出現中國式經濟衰退？
牆外文摘：台灣如何避免出現中國式經濟衰退？
有評論認為，「必須相信習近平」將讓台灣經濟和中國一樣危險，台灣將會步上目前中國經濟衰退的道路，包含通貨緊縮、民間投資減少、青年失業率超過兩成以及資金撤離所產生的貨幣貶值與股市崩跌等現象。
政治
2024年1月14日
2024年1月14日
客座評論：自欺欺人的習毛並立
客座評論：自欺欺人的習毛並立
本文作者認為，中共紀念毛澤東冥誕只是個由頭，搞習毛並立才是目的，但是，這在中共內部都難以被接受。
政治
2024年1月2日
2024年1月2日
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焦點話題
牆外文摘：鄒幸彤與何桂藍，被忽略的抗爭者
有評論認為，鄒幸彤和何桂藍 「不按牌理出牌」，其抗爭具有超越司法抗爭的政治意義。但是，這一點沒有得到國際社會足夠的重視。
政治
2022年1月2日
2022年1月2日