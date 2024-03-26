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比利時

君主立憲制國家，歐洲聯盟的創始會員國之一，首都布魯塞爾是歐盟與北大西洋公約組織等大型國際組織的總部所在地。

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深度報導

2023年10月17日，一名伊斯蘭極端分子在布魯塞爾殺害了兩名瑞典人。

「伊斯蘭國」死灰復燃 部分歐洲國家提高戒備

「伊斯蘭國」死灰復燃 部分歐洲國家提高戒備

伊斯蘭極端分子隨時都有可能會在歐盟境內發動恐怖襲擊，歐盟各國也一直都對恐襲威脅保持高度戒備。不過，莫斯科發生恐襲事件之後，只有法國提高了恐襲警報級別。
政治2024年3月26日
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穿上潛水裝參觀比利時的水下漫畫藝廊

穿上潛水裝參觀比利時的水下漫畫藝廊

比利時布魯塞爾素有歐洲漫畫之都的美稱，一家必須穿戴裝備、潛水30米的漫畫藝廊吸引了許多潛水客和漫畫迷。
藝術2024年1月13日02:13 分鐘
比利時首相德克羅在北京與習近平會晤

比利時首相德克羅訪華 會晤習近平

比利時首相德克羅訪華 會晤習近平

習近平在會見訪華的比利時首相德克羅時表示，希望加強中歐關係的發展，並希望比利時作為歐盟輪值主席國「為此發揮積極作用」。
政治2024年1月12日
上周歐洲多家媒體爆料，比利時極右翼政黨「弗萊芒利益」（Vlaams Belang）政治家、前弗萊芒地區議員弗蘭克‧克萊曼（Frank Creyelman）被收買充當中國情報部門的線人，並幫助後者試圖滲透政界，影響歐洲輿論。

比利時首相：中國是一個有時非常敵對的國家

比利時首相：中國是一個有時非常敵對的國家

上周三家國際媒體報導揭露一名比利時前議員被收買充當中國情報部門的線人，協助中方試圖滲透政界，影響歐洲輿論。比利時首相昨天表示，「中國沒有攻擊我們（歐洲）大陸，但它仍然是一個有時非常敵對的國家」。
政治2023年12月21日
歐洲右翼政客容易被中國收買？

媒體：中國國安是如何收買右翼政客以圖影響歐洲政壇的？

媒體：中國國安是如何收買右翼政客以圖影響歐洲政壇的？

多家歐洲媒體調查爆料：一名比利時前議員被收買充當中國情報部門的線人，並幫助後者試圖滲透政界，影響歐洲輿論。極右翼的德國另類選擇黨也是中國拉攏的對象之一。
政治2023年12月15日
阿裡巴巴今年3月宣佈進行重組，將把集團業務拆分成6部分，其中包含菜鳥公司。9月，菜鳥公司在香港證交所提交了上市申請。（資料照）

疑涉間諜活動 阿裡巴巴比利時物流中心遭查

疑涉間諜活動 阿裡巴巴比利時物流中心遭查

2021年，阿裡巴巴旗下的「菜鳥」公司在比利時設立了物流中心。不過，比利時政府對該中心的數據安全一直存有疑慮，如今更擔憂在中國法律之下，相關數據可能落入中國政府之手，對此展開調查。
政治2023年10月6日
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