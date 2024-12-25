比亞迪巴西工地爆奴役中國工人醜聞

巴西勞動部門揭露，比亞迪在巴伊亞州的工廠工地上，163名中國工人遭遇「奴役式用工」，工時超標、條件惡劣。業內人士表示背後的原因是中資公司員工勞動環境和工作強度要求差別較大。

（德國之聲中文網）巴西勞動與就業部近日通報，中國電動車製造商比亞迪（BYD）位於該國巴伊亞州的一處工廠建築工地，被發現存在嚴重侵犯勞動者權益的行為。

根據調查，163名中國工人被一家公司從中國不正規地招聘後送往巴西。他們工作時間超長，部分甚至連續七天無休。勞動條件惡劣，缺乏基本安全保障。

巴西勞動部門形容，這些工人居住在極其簡陋的宿舍中，床鋪沒有墊子，衞生設施嚴重不足。更為嚴重的是，部分工人的護照被扣押，且需獲得許可方可離開宿舍。

負責調查的勞動檢查官杜拉奧（Liane Durao）表示，這些工人的工作環境充滿危險，完全不符合巴西勞動法律的最低標準。

巴西法律規定，「奴役式用工」不僅包括強迫勞動，還涵蓋惡劣的工作條件、過度工時以及限制個人自由等侵犯勞工尊嚴的行為。

比亞迪承認問題

比亞迪在聲明中承認工地存在問題，並宣佈立即與涉事分包商終止合作。巴西官方披露的訊息顯示：比亞迪的分包商名為China Jinjiang Construction Brazil Ltd，該公司為比亞迪提供外包服務。如今，比亞迪承諾全力配合巴西勞動部門的調查，同時為受影響的工人提供臨時住宿。

比亞迪巴西高級副總裁巴爾迪（Alexandre Baldy）強調，比亞迪重申完全遵守巴西法律的承諾，特別是關於保護工人權利和人格尊嚴的法律。他表示，公司正在對外包公司的所有工作和生活條件進行全面審查。

比亞迪在巴西瑪瑙斯(Manaus)的電池工廠已經投產多年 圖片來源： Wang Tiancong/Xinhua/picture alliance

中國外交部發言人毛寧12月25日在例行記者會上就法新社記者提出的相關問題回應稱，中方高度重視保障勞動者合法權益，中國駐巴使領館已與巴西方面溝通，核實情況並妥善處理相關事宜。同時毛寧強調，中國政府一貫高度重視保障勞動者合法權益，要求中資企業依法依規經營。

巴西對比亞迪的戰略意義

此次事件也引發外界對中資企業在海外擴張過程中勞工管理問題的廣泛關注。比亞迪聲稱，該公司近年來在巴西市場擴展迅速，是當地電動車領域的重要參與者。截至2024年年底，比亞迪已在巴西銷售超過7萬輛新能源汽車，較2023年增長了290%。目前，巴西市場每售出10輛純電動車就有7輛來自比亞迪，每銷售4輛混動車中就有1輛是比亞迪車型。

巴伊亞州的新工廠是比亞迪在巴西擴大生產的重要一步，計劃2025年投產，預計為當地創造數萬個就業崗位。然而，此次事件可能對比亞迪的國際形象和業務發展產生不利影響。

比亞迪的歐洲攻勢 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

勞動環境差別巨大

巴西勞動部門強調，相關工地已被封鎖，所有整改措施需經過嚴格審查後才能恢復建設。

此外，比亞迪發表聲明辯護稱，公司過去幾周已多次要求分包商改善勞動條件，並將確保所有受影響工人的合法權益得到維護。

此次曝光的勞工問題，也讓外界對中資企業在巴西的經營合規性提出質疑。巴西作為南美最大的經濟體，法律和文化環境與中國有顯著差異，對企業管理能力提出了更高要求。一名曾在巴西工作的車企人士向中國媒體《財新》表示：巴西官方關注正規企業的勞工保障，以前工程和基建類中國公司也發生過類似情況。他稱，在勞動環境和工作強度方面，國內外要求差別較大，出海企業應該多加注意。

（財新、路透社、美聯社等）

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