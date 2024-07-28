比亞迪努力吸引奧地利零配件供應商

比亞迪在匈牙利建新廠，目前正在與匈牙利鄰國奧地利的汽車供應商洽談合作。奧地利媒體報導，儘管歐盟徵收臨時特別關稅，比亞迪仍逐漸在該國市場紮根。

（德國之聲中文網）奧地利《標準報》7月24日報導，儘管歐盟對中國產電動汽車徵收臨時特別關稅，比亞迪仍在歐洲包括奧地利日漸紮根。該報報導稱，在奧地利，今年初有關比亞迪或將為該國提供政府部門公務車的消息引發強烈批評。比亞迪為義大利和德國提供電動巴士。奧地利阿姆施泰騰市明年就將使用比亞迪出產的城市公車。

不過，該報寫道，比亞迪在奧地利上路的新車數量還有限。2020-2024年5月，奧地利共有約2.5萬輛特斯拉新上路，大眾2萬輛，寶馬1.46萬輛。中國品牌中，MG約4700輛，比亞迪約2200輛。

比亞迪在奧地利的經理齊希克（Danijel Dzihic）則向該報表示，如果一個品牌在奧地利的馬路上有3000輛車在跑，那就會被看見。

奧地利《皇冠報》報導稱，比亞迪是大約一年半前才進入該國市場的，但去年已售出1024輛車。今年上半年的銷量則是1834輛，由此成為奧地利電動汽車市場上排名第三的品牌，僅次於特斯拉（4442輛）和寶馬（3557輛）。

該報報導稱，目前，比亞迪在奧地利還按照原價出售，因為是庫存車。秋季價格可能上漲，因為歐盟特別關稅可能正式生效--比亞迪的稅率是17.4%。此外還有10%的基準關稅。奧地利今年仍對個人購買電動汽車提供至5000歐元的補貼。

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奧地利零配件供應商希望獲得商機

《標準報》報導稱，去年12月，歐盟還在討論加徵關稅之際，比亞迪宣佈將在匈牙利建設新廠。廠址距離奧地利首都維也納約400公里。比亞迪歐洲經理助理Brian Yang表示，將於2025年底投產下線。比亞迪奧地利經理齊希克向奧地利《新聞報》表示，年產量至少為15萬輛。

多家奧地利媒體報導了7月23日比亞迪在維也納舉行的供應商會議。比亞迪為在匈牙利的新工廠尋找潛在的合作夥伴。約36家奧地利汽車零配件供應商出席該招商洽談會，其中包括底盤和車身的鋼材、各種電線以及安全氣囊、半導體等。比亞迪已提前表示對鋼材、座椅有確切的需求。不過，汽車的核心零件電池不在其中。

比亞迪歐洲經理助理Brian Yang向《皇冠報》表示，該公司希望成為紮根歐洲的品牌，與歐洲汽車供應商夥伴合作。

（綜合報導）

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