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死刑
國家機關基於法律所賦予的權力，以結束犯人的生命作為刑罰。死刑是世界上最古老的刑罰之一。
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即時新聞
2024年4月11日
2024年4月11日
越南房地產大亨張美蘭被判處死刑
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深度報導
被害者家屬成廢死律師 台灣激辯死刑存廢
被害者家屬成廢死律師 台灣激辯死刑存廢
台灣憲法法庭23日針對「死刑是否合憲」展開歷史性辯論，律師、法務部、專家與大法官從死刑是否侵害人性尊嚴、判決是否具有「恣意性」等展開言詞攻防。台灣會不會從此廢除死刑，釋憲最快3個月內就會有結果。
政治
2024年4月24日
2024年4月24日
死刑釋憲案：台灣人怎麼看廢死？
死刑釋憲案：台灣人怎麼看廢死？
4月23日，台灣憲法法庭就死刑是否違憲展開言詞辯論。法庭上12位大法官的裁決，將成為台灣未來死刑存廢的關鍵。民調顯示，將近八成民眾不讚成廢死，台灣人怎麼看這次的死刑釋憲？他們認為，沒有 死刑的台灣會是什麼樣子？
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
07:33 分鐘
台灣死刑存廢釋憲 三件你要知道的事實
台灣死刑存廢釋憲 三件你要知道的事實
台灣憲法法庭23日首次針對死刑是否違憲展開辯論，3到5個月內會宣示結果，可能依循同婚釋憲，帶來重大司法變革。此案由人權團體及律師為37名待決死囚提出，引起各界高度關注和辯論。台灣準備好廢除死刑了嗎？
人權
2024年4月23日
2024年4月23日
75年前 德國基本法廢除死刑
75年前 德國基本法廢除死刑
1949年，德國制定基本法，其中第102條寫道：死刑已被廢除。支持廢除死刑的一個觀點是，國家沒有賦予生命，也無權剝奪生命。此後，圍繞死刑在德國社會還曾出現多次辯論。
人權
2024年4月21日
2024年4月21日
毒殺創始人 游族網路前高管被判死刑
毒殺創始人 游族網路前高管被判死刑
2020年，曾任中國遊戏公司游族網路非獨立董事的許垚向該公司創始人林奇投毒，導致後者死亡，引發軒然大波。現在上海市第一中級人民法院一審判處許垚死刑。游族網路與Netflix聯合製作了英語版《三體》電視劇，目前剛剛上映。
法律
2024年3月22日
2024年3月22日
澳外長：對楊恆均的死緩判決將影響澳中關係
澳外長：對楊恆均的死緩判決將影響澳中關係
澳洲外交部長黃英賢警告說，中國對澳籍作家楊軍（筆名楊恆均）判處死緩的決定將阻礙澳中關係的恢復，並加劇公眾對中國政府的不信任。但是她表示將繼續和中國保持接觸。
政治
2024年2月15日
2024年2月15日
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