歐美媒體熱評北京斡旋法塔赫、哈馬斯

（德國之聲中文網）德國電視一台發表駐特拉維夫通訊員Julio Segador的評論，題為「過渡政府的童話」。評論寫道：

「要理解哈馬斯與法塔赫之間的敵對之深，必須回到2007年。當時，哈馬斯執掌加薩地帶。這是其專制統治的開始。而這一開端十分血腥。法塔赫官員被哈馬斯成排處決。直到今天仍有談論，法塔赫的人如何從高樓被推下去。」

「反之，巴勒斯坦民族權力機構主席阿巴斯則盡全力阻止哈馬斯在約旦河西岸掌權。這也是為什麼巴勒斯坦人超過15年來沒有定期選舉。」

評論寫道：「說哈馬斯與法塔赫相互敵對，這還太輕了。巴勒斯坦這兩個派別之間充滿仇恨。過去近20年來，哈馬斯和法塔赫有多次相互靠近的嘗試，屢屢以失敗告終。」

「在此背景下，北京今天傳來的消息，說雙方同意組建過渡政府，聽上去是個大消息，實則不然。法塔赫沒有值得一提的代表前往北京，不管是阿巴斯還是總理穆斯塔法。哈馬斯本來也可以派更高級別的成員，比如該恐怖組織的頭目哈尼亞。但哈馬斯也沒有這麼做。最多是第二、第三層級的代表在北京。如果是峰會，那不是這個樣子。」

評論寫道，中國過去並非中東衝突的斡旋者。該國可能在該地區有自身利益。或許，中國想要通過在中東衝突中斡旋來提高自身地位，——也作為美國的競爭對手。

「明確的是，如果沒有以色列和美國的參與及共同決策，無法設想加薩地帶的戰後秩序。而哈馬斯在10月7日的恐怖襲擊屠殺之後，也被排除在未來的平民治理機構之外。所謂哈馬斯與法塔赫就過渡政府達成一致的北京宣言不值一文。」

評論寫道，更有希望的是特別是在阿聯酋幕後進行的談判。該地區不同的國家以及斡旋方正在就加薩地帶可能的戰後秩序談判。

法塔赫和哈馬斯簽署《北京宣言》 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

「失敗的風險很高」

英國《泰晤士報》發表社論寫道：「周二哈馬斯、法塔赫等自稱代表巴勒斯坦人民的派別簽署『和解協議』引發質疑，這是很自然的。理論上，該協議將組建統一政府監管加薩的重建，如果以色列許可的話，而以色列很可能不會許可。即便以色列不予干預，過去，這樣的協議也紛紛破裂，儘管加薩的破壞帶來的令人震驚的人員傷亡讓各方比以往任何時候都更有理由作出妥協 ，但仍幾乎沒有什麼樂觀情緒。」

社論寫道：「考慮到這一點，人們的注意力轉而集中在協議的地點，因為這是一年多一點的時間裡，中東對立方第二次在北京被聚集在一起。2023年3月是沙烏地阿拉伯和伊朗…從某種意義上說，傳統上受到利雅德支持的法塔赫與德黑蘭支持的哈馬斯談判，是自然的後續行動。但這也是北京更有雄心的一個步驟。利亞德和德黑蘭之間有降低戰爭威脅的共同願望，這是為人所知的，第三方已經為具體措施進行了調停。所需要的只是一個大國作為擔保。對伊朗來說，美國不能扮演這一角色，而中國作為沙烏地和伊朗原油最大的主顧，是自然之選。但哈馬斯和法塔赫則不僅需要說服，失敗的風險很高，對北京的形象來說可能產生負面或正面的效應。」

以哈戰爭引發中國網路反猶太情緒 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

各方要什麼

《華爾街日報》社論寫道：「周二，巴勒斯坦民族權力機構的多個派別與哈馬斯以及伊斯蘭聖戰組織簽署一份組建統一政府的協議。哦，他們是在北京簽署的，在中國外長主持之下，與10月7日大屠殺的製造者熱情握手。」

社論寫道：「對巴勒斯坦民族權力機構來說，該協議是一種釋放對『抵抗』的聲援訊號的方式。...哈馬斯則尋求將巴勒斯坦民族權力機構作為政治掩護，並期待總統拜登或副总统哈裡斯上當。該恐怖組織很想要複製黎巴嫩真主黨的模式，成為加薩幕後的掌權者，唯一的目的是戰爭。...這份北京宣言也是哈馬斯宣傳其外交成功的一個途徑。」

社論寫道：「中國樂於協調反對美國的各方勢力，干擾美國的外交。由於哈馬斯已證明有效地挑起戰爭，對美國的地區同盟系統造成壓力，中國將繼續幫助哈馬斯保持運作。」

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