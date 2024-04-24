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歐盟
歐洲聯盟（簡稱歐盟），有重要政治、經濟影響的區域一體化組織，截止2014年共有28個成員國。
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即時新聞
2024年4月24日
2024年4月24日
國際特赦組織：歐洲在人權問題上大搞雙重標準
2024年4月24日
2024年4月24日
歐洲議會通過《供應鏈法》
2024年4月24日
2024年4月24日
歐盟調查中國醫療設備公共採購 擔憂優先本國企業
2024年4月23日
2024年4月23日
TikTok促銷「令人上癮」 歐盟發最後通牒
2024年4月17日
2024年4月17日
中國和沙烏地在以伊衝突中斡旋？
2024年4月17日
2024年4月17日
擴大制裁 美國計劃全面回應伊朗空襲以色列
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深度報導
中國安全設備企業歐洲兩家子公司被歐盟突襲檢查
中國安全設備企業歐洲兩家子公司被歐盟突襲檢查
歐盟委員會昨天（4月23日）在《外國補貼條例》（FSR）下對安全設備領域的外國補貼進行突襲檢查。遭突襲檢查的是一家中國企業在波蘭和荷蘭公司的辦公室。歐盟官方公報稱，這項調查旨在確定歐洲供應商是否在中國獲得公平準入，北京方面迅速對此提出批評。
政治
2024年4月24日
2024年4月24日
向烏克蘭轉讓防空系統? 西班牙希臘承受壓力
向烏克蘭轉讓防空系統? 西班牙希臘承受壓力
周一，歐盟外交及國防部長會議召開前夕，各國進一步向希臘和西班牙施加壓力，呼籲上述兩國向烏克蘭移交其閒置的防空系統。一般認為，烏克蘭方面也將在此次會議上，敦促歐洲盟友擴大對該國的軍援力度。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
面對中國和美國，歐盟的競爭優勢何在？
面對中國和美國，歐盟的競爭優勢何在？
在美國和中國對產業進行巨額財政投入的情況下，歐盟在全球市場的競爭能力面臨嚴峻的挑戰。在如何走出困境方面，各成員國尚存諸多分歧。
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
歐盟峰會：重振經濟是當務之急
歐盟峰會：重振經濟是當務之急
歐盟經濟同中美兩大經濟體的距離正在逐漸拉大，這也是本周四歐盟峰會上的主要議題。各國領導人將就如何進一步阻止經濟滑坡以及如何重振經濟展開討論
政治
2024年4月18日
2024年4月18日
德語媒體：耶倫艱難的中國之行
德語媒體：耶倫艱難的中國之行
美國財長耶倫一向被視為拜登政府中的對華鴿派，她此次中國之行的目的本是想化解經貿領域的中美爭端。但為期四天的訪華行程結束之際，耶倫還是對中國政府提出了措辭強烈的批評。
媒體
2024年4月10日
2024年4月10日
王文濤晤在歐中企 否認電動車靠補貼佔優勢
王文濤晤在歐中企 否認電動車靠補貼佔優勢
在美國財長耶倫造訪中國之際，中國商務部長王文濤抵達法國。兩人的出訪都圍繞著補貼與「過剩產能」爭議，但立場大相逕庭。王文濤在法國與中國電動車企舉辦圓桌會議，否認中國車廠靠補貼取得競爭優勢的說法。
經濟
2024年4月8日
2024年4月8日
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焦點話題
若烏克蘭輸掉戰爭 1000萬人將成難民？
俄羅斯軍隊在烏克蘭大舉推進。德國未來是否會迎來更多難民？移民專家克瑙斯認為這很有可能會發生。
政治
2024年4月2日
2024年4月2日
百餘名專家呼籲歐盟停止歐中投資協定
據德國《明鏡周刊》報導，百餘名中國問題專家以及人權人士呼籲歐盟停止與中國的投資協定，「至少是暫時」。
人權
2021年1月25日
2021年1月25日
獨家：被指協助壓迫維吾爾人的海康威視 歐盟在用！
為了遏制新冠病毒的傳播，歐盟機構使用了海康威視生產的紅外熱像儀檢測體溫。該中國科技巨頭被指涉嫌協助監控維吾爾人。
人權
2020年10月27日
2020年10月27日