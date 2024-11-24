歐盟調查之下Temu仍勢不可擋？

虛假折扣、非法進口產品：歐盟對低價電商平台Temu提出嚴厲指責並展開調查。但Temu在歐洲的攻勢還能阻擋嗎？

（德國之聲中文網）Temu受到的指責連續不斷：2024年初，歐洲玩具聯合會稱，在Temu銷售的兒童玩具中，95%的樣品都發現安全隱患。德國消費者中心聯合會也在年初發出警告。

自11月以來，壓力更大：歐盟對該平台展開調查程序。Temu受到指責非法進口產品、不符合歐盟標準。此外還有虛假折扣、虛假評分、缺乏賣家訊息、讓人成癮的設計。

Temu的商業模式如何？

Temu自2022年9月進入美國。此後，該平台在世界範圍內迅速增長。無論是牙齒增白劑、大蒜壓泥器還是園丁剪刀--Temu上有數千件極低價商品。大多數小包裹來自中國。據估計，單單德國每天就從Temu和中國服裝銷售平台希音Shein收到40萬件包裹。

該平台之所以提供低價產品，是因為，顧客是直接從中國的生產商或者經銷商獲得產品。Temu僅進行收付款，有時負責郵寄。Temu從中收取傭金。

因此，Temu完全無需自己的倉庫，也就節約了成本。這導致較長的郵寄配送時間。但電商專家格拉夫（Alexander Graf）表示，較長的運貨時間壓低了Temu的價格。

格拉夫表示，Temu成為電商領域的一大競爭者。"亞馬遜很難與Temu競爭。"在美國，亞馬遜因此成立了Amazon Haul，與Temu一爭高下。Amazon Haul價格低，運貨時間明顯較長。

Temu包裹湧入德國 圖片來源： Nikos Pekiaridis/NurPhoto/picture alliance

Temu的背後是誰？

Temu的背後是中國母公司拼多多。Temu營業額和利潤的具體數字沒有出現在拼多多的資產負債表中。

自2023年4月起，Temu也在德國運作。不過，有多少人為Temu工作，該公司沒有透露。一位Temu發言人向德國之聲表示："作為納斯達克上市的拼多多控股的一部分，Temu不單獨披露財務和營運指標。"

歐盟對Temu的調查，是繼全球速賣通AliExpress之後，第二次對中國電商平台展開調查。自稱擁有4500萬以上用戶的平台被定義為"超大平台"，歐盟可根據《數字服務法案》對其展開調查。

如今，Temu可在12月初以前採取措施，否則面臨高額罰款。Temu向德國之聲表示，將全面配合調查。

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繞過關稅取得成功？

與此同時，批評者認為還存在一個問題：150歐元以下的商品可以免關稅進入歐盟，而Temu大部分的交易額都在150歐元以下。

此外，Temu的註册地是愛爾蘭。該平台必須在那裡繳納營業稅，而愛爾蘭理論上須將稅款分配給包括德國在內的歐盟國家。但數據交換十分複雜，幾乎沒有落實。

Temu則回應稱，該公司的增長並不取決於免關稅的因素。

電商專家格拉夫預計，Temu如今已勢不可擋。他指出，其母公司拼多多在五年內就讓亞洲其它電商平台一籌莫展。他說，無論如何，必須得適應Temu的新模式。來自中國的包裹數量恐怕幾乎不會減少。

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