歐盟批准沒收俄資產收入用於烏克蘭

歐盟將向烏克蘭提供15億歐元，這些錢來自凍結俄羅斯資產的收益，將用於烏克蘭的防禦和重建。

（德國之聲中文網）歐盟決定首次向烏克蘭提供被凍結的俄羅斯資產所產生的收益。歐盟委員會主席馮德萊恩在社群網站平台X上宣佈，將向烏克蘭轉賬15億歐元。她寫道：「歐盟與烏克蘭站在一起……利用克里姆林宮的錢為烏克蘭和整個歐洲創造一個更安全的生活環境，沒有比這更好的象徵或用途了。」

這筆資金是來自歐盟凍結的俄羅斯中央銀行資產的利息收入。早在春季，歐盟就已基本決定將這些收益用於烏克蘭。

德國軍工行業也將受益

然而，這筆錢並不是直接匯給烏克蘭，而是給像德國或捷克這樣的國家，這些國家將為烏克蘭提供防空裝備或炮彈。

根據委員會的數據，作為對俄羅斯侵略烏克蘭的懲罰措施，歐盟凍結了俄羅斯中央銀行約2100億歐元的資產。總部位於布魯塞爾的金融機構Euroclear最近宣佈，2023年已獲得約44億歐元的利息收入。

歐盟委員會主席馮德萊恩和歐盟外交事務負責人博雷爾於三月向歐盟成員國政府提出了間接使用俄羅斯資金支持烏克蘭的建議。該提案計劃，將90%的可用利息收入用於軍事裝備和訓練的資金，其餘10%用於直接對烏克蘭的財政援助。

烏克蘭總理什梅哈爾和馮德萊恩在布魯塞爾(資料圖片) 圖片來源： Virginia Mayo/AP/dpa/picture alliance

俄羅斯領導層憤怒

烏克蘭總理什梅哈爾稱這一舉措為烏克蘭的防禦和重建做出了重大貢獻。克里姆林宮早在五月就批評歐盟的計劃為「沒收」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫當時表示，布魯塞爾在對俄羅斯採取行動時選擇了「簡化版本」，只考慮了利息，「但即便是這個簡化版本也無異於沒收」。

克里姆林宮會反擊嗎？

俄羅斯此前已表示，如果向烏克蘭轉賬，將採取法律行動。克里姆林宮發言人表示，俄羅斯領導層將仔細權衡如何應對向烏克蘭轉移利息收入。

如果俄羅斯採取報復措施，也有可能導致在俄羅斯營運的歐盟國家企業被政府沒收。此外，直接使用俄羅斯資產還可能導致其他國家和投資者對歐洲金融市場失去信心，進而撤資。

（德新社、路透社）

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