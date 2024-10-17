歐盟對澤倫斯基的「勝利計劃」反應冷淡

（德國之聲中文網）立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）在布魯塞爾歐盟峰會開始時表示：「當我看向烏克蘭的勝利計劃時，我看到的是過去幾個月、甚至幾年裡我們西方未能作出的決定。」烏克蘭總統澤倫斯基用一個小時時間向歐盟27國領導人介紹其勝利計劃，如何加強烏克蘭防禦力，以抵抗俄羅斯入侵。



澤倫斯基重申了他昨天在烏克蘭議會中提出的五點主張。其中一個核心要求是立即讓烏克蘭加入西方軍事聯盟——北約。然而，無論是布魯塞爾峰會還是同時召開的北約防長會議，均不會就該項主張做出新的決定。立陶宛總統瑙塞達支持烏克蘭加入北約，但其他國家，尤其是北約主導國美國，對此表示反對，認為與核大國俄羅斯發生直接衝突的風險太大。

「將戰爭帶入俄羅斯」

澤倫斯基再次呼籲西方盟友解除對烏克蘭使用更遠程的武器的限制，以使烏克蘭可以對俄羅斯境內目標進行打擊。俄羅斯入侵烏克蘭已有近1000天，澤倫斯基表示，俄羅斯必須在自己的領土上感受戰爭的存在。他對歐盟領導人說道：「俄羅斯人必須在自己的土地上感受戰爭，並開始憎恨[其領導人]普丁。」



據報導，美國、法國和英國已經提供了可對俄羅斯後方軍事目標進行打擊的巡航導彈和火箭彈。然而，美國總統拜登——最近剛與澤倫斯基再次通話，並將於周五抵達柏林——目前仍未批准使用這些武器。美國認為局勢進一步升級的風險太大。德國總理肖爾茨也在布魯塞爾再次表示，不會改變其拒絕[向烏克蘭交付巡航導彈]的態度。



肖爾茨在記者會上表示：「您知道，我已經做出了決定，並且這一決定不會改變。」德國拒絕向烏克蘭提供「金牛座」巡航導彈，這種導彈可用於打擊俄羅斯境內目標。德國在野黨基民盟/基社盟（CDU/CSU）以及部分執政黨成員則呼籲提供金牛座系統。北約軍事官員多次在私下證實，從軍事角度來看，對俄羅斯的後勤和物資補給進行打擊是必要的，否則烏克蘭將無法獲勝。





峰會上各國領導人拍攝大「合」照：儘管意見並不相「合」 – 比如匈牙利總理歐爾班經常與歐盟「唱反調」 圖片來源： Johanna Geron/REUTERS

歐盟承諾增加援助

澤倫斯基的勝利計劃拒絕對俄羅斯非法佔領或吞併的烏克蘭領土做出任何讓步。歐盟成員國在一份聯合聲明中重申，和平談判只能在烏克蘭同意的條件下進行，且沒有烏克蘭的參與無法做出決定。



歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，歐盟雖然已經做了很多，但還不夠。米歇爾對澤倫斯基說：「歐盟站在你們這一邊。無論需要什麼，我們知道你們需要更多的幫助。」德國總理肖爾茨也稱這次與澤倫斯基的會面是向俄羅斯總統普丁發出的一個「重要訊號」，即「對烏克蘭的支持不會減少」。

肖爾茨在談及遠程武器交付時表示：他的決定不會改變。 圖片來源： Geert Vanden Wijngaert/AP/picture alliance

「迫使俄羅斯進行外交談判」

澤倫斯基明確表示，其勝利計劃的實施並不取決於俄羅斯，而是取決於烏克蘭盟友的意願。他提到勝利計劃中還有三項秘密附件，這些秘密附件包含了令烏克蘭強大的進一步措施。澤倫斯基表示：「我們的一些夥伴必須開始行動起來。」目標是在11月底前舉行第二次國際和平會議，俄羅斯也應參加。他表示，烏克蘭必須強大起來，以開展「強有力的外交」。澤倫斯基說道：「我們必須迫使俄羅斯進行真正的外交談判。」並承諾，如果其勝利計劃得以實施，戰爭可以在明年結束。



歐盟將在年底前為烏克蘭提供350億歐元貸款，俄羅斯在歐盟被凍結資產的收益將用於貸款本息的償還。與普丁關係密切的匈牙利總理歐爾班試圖阻撓這一貸款的批准。此外，美國、加拿大和日本承諾將至少再提供150億歐元。



歐爾班到目前為止一直在阻止歐盟將對俄資產的制裁延長三年。而美國已將延長制裁作為其參與貸款的條件。烏克蘭計劃將這筆貸款用於擴大武器生產。



澤倫斯基呼籲歐盟保持對俄羅斯的制裁：「不要放鬆對俄羅斯的制裁，制裁確實有效。」他還強調：「你們的團結也是一種武器。」澤倫斯基指責中國和北韓支持俄羅斯。



周五，美國總統拜登、法國總統馬克宏、英國首相斯塔默和德國總理肖爾茨將在柏林就烏克蘭的勝利計劃進行討論。澤倫斯基提醒其盟友稱：「烏克蘭人民正在盡最大努力地戰鬥。他們不僅是在保衛烏克蘭，也是在保衛整個歐洲。」

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