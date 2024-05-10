歐盟商會調查：在華企業市場信心持續下降

中國2023年初重新開放後，並未出現預期的經濟強勢反彈。歐洲企業在華營商更困難，除中國內需疲弱之外，有關優先本土企業或者不清晰的規定，也增加了不確定性。半數受訪企業計劃削減成本，其中包括通過裁員。

（德國之聲中文網）超過500家在華歐洲企業參加了這次調查。其中，計劃擴張在華業務的企業降至42%，為歷史新低。

歐盟商會周五（5月10日）發布的2024商業信心調查 顯示，中國經濟放緩，以及中國優先本國企業或者不清晰的規定，增加了在華歐洲企業的不確定性。

歐盟在華商會主席彥辭（Jens Eskelund）表示，企業開始意識到，競爭以及需求低迷可能會長期存在。

超過三分之一受訪企業表示觀察到產能過剩

中國政府採取措施促進消費，然而，由於就業市場低迷，消費者信心不足。儘管今年頭三個月，中國經濟增長達到超預期的5.3%，但這主要來自政府對基礎設施、工廠和設備的投資。而對工業--包括光伏以及電動汽車--的大舉投資則導致激烈的價格戰。超過三分之一的受訪者表示，在本行業觀察到產能過剩。

歐盟商會主席彥辭說，外國企業需要的是中國本土需求的增長，而不是製造業產能的上升。"對外企來說，重要的不一定是GDP的數值--不管是5.3%還是多少，而是GDP的組成。"

他同時表示，企業並非放棄中國，而是開始看到其它國家嶄露頭角，成為中國須嚴肅對待的競爭者。

DW記者現場直擊比亞迪電動車登陸歐洲 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

半數受訪企業計劃削減成本 其中包括裁員

歐盟商會這份調查寫道，儘管中國2023年初重迎開放，但市場信心呈持續下降趨勢。

調查寫道，與預期不同，中國經濟並未實現強勢反彈，相反，在華歐洲企業面臨更多不確定性。中國內需疲軟、產能過剩加劇以及房地產困境持續等結構性問題，市場準入、監管壁壘等障礙，阻礙在華歐洲企業的發展。

儘管一項積極結果是，45%的受訪企業認為所在行業得到放開，這一比例有所增加，但68%的企業表示營商難度增加，為最高紀錄。

半數以上的企業把中國經濟放緩列為三大挑戰之一，這一比例顯著增加。

此外，中國政府發出混雜的訊號，一方面尋求經濟發展，一方面又收緊與安全相關的法規。

調查寫道，在華企業的應對措施，可能加劇中國經濟的負面循環。52%的受訪企業計劃削減成本，其中約四分之一將通過裁員來實現。

（美聯社、德新社、中國歐盟商會）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。