歐盟制裁歐洲之聲和三家俄媒

歐盟指責新聞平台歐洲之聲(Voice of Europe)散佈親俄宣傳，並決定對其實施廣播禁令。同時遭到制裁的還有「俄新社」等三家俄羅斯媒體。

（德國之聲中文網）歐盟國家決定對總部位於布拉格的新聞平台歐洲之聲(Voice of Europe)和三家俄羅斯媒體--俄羅斯國家通訊社"俄新社"（Ria Nowosti）、俄羅斯《消息報》和《俄羅斯報》實施制裁。歐盟國家本周五（5月17日）宣佈，將在整個歐盟對上述媒體實施廣播禁令，但這些媒體及其雇員仍然可以在歐盟境內進行研究和採訪。

歐洲之聲(Voice of Europe)涉嫌在歐盟傳播親俄宣傳並向歐洲政客支付金錢。

歐洲之聲曾發表對德國另類選擇黨（AfD）政治家拜斯特龍（Petr Bystron） 和該黨歐盟議會選舉首席候選人克拉（Maximilian Krah）的採訪。捷克報紙《Denik N》4月初報導稱，拜斯特龍涉嫌從歐洲之聲得到資金。

德國另類選擇黨（AfD）政治家拜斯特龍（Petr Bystron） 圖片來源： Christoph Soeder/dpa/picture alliance

但拜斯特龍多次否認這一說法。 克拉也否認接受過歐洲之聲的資金。但有關指控見諸報端後，慕尼黑檢察官辦公室已就拜斯特龍受賄和洗錢的初步嫌疑對其啟動所謂的前期調查。 檢方周四（5月16日）還搜查了拜斯特龍在德國聯邦議院的辦公室等多個地點。德國聯邦議院此前已取消了拜斯特龍的豁免權。 據德新社消息，現已啟動的調查涉及他與歐洲之聲關聯的有關指控。

德國檢方5月16日搜查了拜斯特龍在德國聯邦議院的辦公室等多個地點 圖片來源： Hannibal Hanschke/EPA

自俄羅斯侵略烏克蘭戰爭大約兩年前開始以來，歐盟成員國已經吊銷了多家媒體的執照。 包括俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）、今日俄羅斯（RT）等等。 此舉旨在防止俄羅斯的戰爭宣傳和虛假訊息在歐盟傳播。

據歐盟外交官稱，針對四家媒體的新的制裁是歐盟針對俄羅斯的第14個制裁計劃的一部分。 該計劃正在討論中。俄羅斯價值數十億美元的液化天然氣業務將首次面臨遭到嚴厲制裁的威脅。據外交官稱，歐盟委員會希望禁止像比利時澤布呂赫（Zeebrugge）這樣的港口被用來將俄羅斯液化天然氣運送到第三國。

（德新社）

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