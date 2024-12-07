歐洲與中國，乒乓球檯上的近鄰？

沒有民族自豪感和舉國體制，歐洲諸國真的能夠在乒乓球運動中趕上中國嗎？至少很多本地球員充滿信心，正在奮起直追。

（德國之聲中文網）長期以來，在乒乓球運動中，中國是毋庸置疑的霸主。然而，如今以歐洲各國正在奮起直追，希望後來居上，將這項運動提升到一個新的高度。

"從歷史上看，乒乓球一直被認為是一項亞洲主導的運動，這主要是因為中國長期以來的卓越表現以及其與這項運動深厚的文化聯繫。"世界乒乓球職業大聯盟（World Table Tennis，WTT）首席執行官史蒂夫‧丹頓（Steve Dainton）在接受德國之聲採訪時表示。

民族自豪感與舉國體制

中國與乒乓球的情緣始於1959年，當時容國團在西德多特蒙德贏得了世界錦標賽冠軍，成為舉國歡慶的榮譽。兩年後，中國主辦了這一賽事。自乒乓球於1988年進入奧運會以來，中國獲得的獎牌比世界其他國家加起來還要多。2008年北京奧運會上，作為東道主的中國包攬了男、女項目的金、銀、銅牌。隨後規則得以修改，每個國家只能派兩名選手參賽。

"圍繞這項運動，中國形成了一種植根於社會的文化，建立了廣泛的基礎設施，包括系統化的訓練計劃以及從小就開始挑選和培養人才的強大渠道。"丹頓說道。

"中國球員得益於世界一流的訓練設施，即使在國內也能享受到高水準的競爭。"他補充說，"此外，他們受到維護這一傳統的巨大民族自豪感的激勵，這種文化孕育了幾代優秀球員。"

2024年8月，巴黎奧運會，埃及球員奧馬爾‧阿薩爾對陣瑞典選手特魯斯‧莫爾加德 圖片來源： Petros Giannakouris/AP Photo/picture alliance

中國榜樣的力量

然而，中國的主導地位也為其他國家提供了明確的標準和成功的藍圖。在WTT排名第一的中國男選手王楚欽和女選手孫穎莎就是榜樣。

"中國在乒乓球運動中一直是標桿，尤其是在訓練強度和對比賽各方面的精益求精上，"現居德國的埃及球員奧馬爾‧阿薩爾（Omar Assar）在接受德國之聲採訪時表示。這位世界排名第20的選手在巴黎奧運會混雙比賽中輸給了王楚欽和孫穎莎。

他說，"每次與頂尖中國球員的比賽都像是一場深入學習的機會。他們在比賽中展現的精準和紀律性迫使我不斷提高自己的水準。"

2024年奧運會上也有一些跡象表明，其他國家也正在取得進步。雖然中國贏得了所有五枚金牌，但瑞典選手特魯爾斯‧莫雷加德（Truls Moregardh）在男子單打32強比賽中擊敗了王楚欽。

中國的舉國動員體制在乒乓球運動成功中起了什麼作用？ 圖片來源： Sportfotodienst/IMAGO

成功沒有捷徑

不過，正如索菲婭‧波爾卡諾娃（Sofia Polcanova）所知，成功沒有捷徑。2024年11月26日，國際乒聯公佈第48周世界排名。中國選手包攬前5名。波爾卡諾娃位居第15位，是前15名中僅有的兩位非亞洲選手之一。

"通過觀察亞洲乒乓球，尤其是中國選手的精準和紀律性，我們在建立本地化項目時可以從中學到很多東西。"波爾卡諾娃表示。她出生於摩爾多瓦，代表奧地利參賽。

效仿中國在學校和城市周圍廣泛設置乒乓球桌只是一個開始。"對於歐洲來說，我認為還有潛力進一步強調對青少年的培養，確保年輕選手盡早接觸國際比賽。"波爾卡諾娃說。她曾在2022年獲得歐錦賽冠軍。

除了培養乒乓球文化，中國在技術上的長項也可以提供幫助。

"現在，年輕選手和教練可以通過諸如YouTube之類的平台接觸到無數線上資源，包括訓練課程、比賽錄像和戰術分析。"排名世界男子單打第12位的德國選手帕特裡克‧弗朗西斯卡（Patrick Franziska）告訴德國之聲。

更多的資源意味著更多的優秀球員。他說，"這些資源讓他們能夠更快地學習和提高。隨著越來越多的年輕人參與以及更多人享受這項運動，我認為歐洲乒乓球只會越來越強大。"

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歐洲偶像的效應

中國有14億人口，不缺熱情的觀眾，但業內人士認為，更多的競爭將有助於乒乓球火遍全球各個角落。

"來自任何地區的運動員取得國際成功，都能在本地市場之外產生共鳴，同時提高這些地區對這項運動的關注度。"丹頓說。

他指出，2024年10月在法國蒙彼利埃舉行的一場乒乓球比賽吸引了超過4萬人觀看，當地選手菲利克斯‧勒布倫（Felix Lebrun）擊敗中國球員向鵬和林詩棟，所向披靡贏得冠軍。

丹頓表示，"我相信，歐洲在乒乓球運動中的更多參與，不僅會推動它在本地區受歡迎的程度，還會強化它作為一項真正全球性運動的地位。"

德國是在奧運會乒乓球比賽中最成功的歐洲國家。弗朗西斯卡在2020年東京奧運會上獲得了銀牌。

"乒乓球在德國一直很受歡迎，部分原因是這個國家在這項運動中有著強大的傳統。"弗朗西斯卡說道。他受到了德國傳奇球員蒂莫‧波爾（Timo Boll）的激勵。波爾是21世紀以來擊敗中國選手最多次數的非中國籍球員。

"他（波爾）常被視為中國球員的主要競爭對手，這為球迷帶來了興奮。歐洲選手與中國頂尖球員競爭並帶回獎牌，有助於推動這項運動的成長。"

勒布倫、弗朗西斯卡這樣的優秀球員，有希望能激勵歐洲的下一代，並將乒乓球運動在全球推向新的高度。

（綜合報導）

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