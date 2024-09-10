歐洲競爭報告中的中國因素

歐洲怎樣在同美國和中國的競爭中不至於敗下陣來？歐洲前歐洲央行行長德拉吉領銜撰寫的歐洲競爭報告提出很多建議，其中最關鍵的一點是聯合融資並大舉投資。對於同中國的競爭關係，德拉吉德報告也有自己觀點。

（德國之聲中文網）由前歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)主持的歐盟經濟競爭力報告 於周一（9月9日）在布魯塞爾發布。報告呼籲27個成員國加強合作，採取共同借貸、聯合融資的方式，每年投資高達8000億歐元，即歐盟GDP的4.5%，應對來自中國和美國的競爭。

報告全文長達400頁，於一年前授權，原計劃今年6月公佈。

報告首先建議縮小與美國和中國在創新領域、尤其是在先進技術領域的差距，指出："歐盟在推動增長的新興科技方面處於弱勢。全球前50大科技公司中，只有4家來自歐洲。"

德拉吉在記者會上說，自2008年以來，30%的歐洲獨角獸公司（即估值超過10億美元的初創公司）已經離開歐盟，前往美國發展。

德拉吉指出歐洲生產力下降的嚴重性，稱這是"關乎生存的挑戰"。他說，"歐洲的經濟增長正在放緩，但直到兩年前我們對此一直忽略，因為當時情況還算不錯。"

德拉吉肯定了歐盟2050年前實現碳中和的目標，但警告道，如果歐盟成員國未能協調政策，"減碳可能成為提升競爭力和增長的阻力。"

位於布魯塞爾的布呂格智庫專家基科加德（Jacob Funk Kirkegaard）對聯合融資持懷疑態度，在他看來，共同借貸不過是"歐元債券的委婉說法"，意味著由所有歐盟成員國共同擔保債務。富裕國家會反對，包括德國。

圖片來源： Europäische Kommission

德拉吉：貿易政策必須務實

報告在涉及中國的部分指出，中國與歐元區出口產品直接構成競爭的行業比例現已接近40%，2002年時這一比例僅為25%。"

布魯塞爾是否應該採取更強硬的對華貿易政策？德拉吉在記者會上對此表示了審慎態度，他認為，"貿易政策必須務實。我們不能在所有領域都採取非軟即硬的態度。我們必須具體分析某些行業，決定我們想做什麼。"

他舉例說，"我們的清潔技術產業目前正與中國競爭。毫無疑問，中國提供實現歐盟氣候目標的最廉價方式，但中國受國家扶持的競爭，對我們清潔產業的發展構成了威脅。"

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中國清潔技術產能過剩

德拉吉報告探討了中國在清潔技術領域產能過剩問題。報告稱，到2030年，中國的光伏年產量預計將是全球需求的兩倍；電池生產能力至少能夠滿足全球需求。

在此，歐盟表現不佳的原因之一是生產成本較高，如原材料價格或能源成本較高。相比之下，中國自2000年代以來一直積極推動這一領域的發展，並保護本國市場。

報告建議，歐盟必須確保在某些清潔技術及其供應鏈方面保持"最低程度"的自主權，為此，建議在招標中要求使用本地生產的組件，並為該行業提供更便捷的歐盟公共資金支持。

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歐洲需要一條原材料價值鏈

在"關鍵原材料"章節裡，中國被提及的頻率最高。報告寫道，"關鍵原材料對加速歐盟經濟必要的轉型至關重要。" 中國在全球稀土開采方面佔據主導地位，覆蓋了全球市場的68%，中國的石墨生產滿足全球70%的需求，此外，中國還幾乎壟斷了關鍵礦物的加工和精煉工業。

報告建議，歐洲需要一項共同協調的戰略，覆蓋從原材料到最終產品的整個價值鏈。報告指出，歐盟最近通過的《關鍵原材料法》已經奠定了良好的基礎，但現在必須快速而全面地落實。

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中國電動車的優勢：更低成本、技術領先

報告關注了汽車產業，尤其是電動車領域發生的變化，指出：歐盟在汽車行業競爭力喪失有著多個因素。報告寫道："歐盟的氣候政策為實現低碳出行（主要是電動汽車）以及生產更環保的內燃機汽車設定了雄心勃勃的目標。"

接下來報告是這樣寫的："歐盟的供應鏈需要時間進行調整。同時，中國在整個電動汽車價值鏈上，採取了更快且更大規模的協調行動，能夠憑借更低的成本（包括技術專長、規模效應和較低的勞動力成本）以及技術領先優勢獲益。" 德拉吉報告中的這一觀點，在此前的歐盟相關文件中沒有公開表述過。

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（綜合報導）

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