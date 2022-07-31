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歐洲空間局
是由歐洲數國政府組成的的太空探測和開發組織，總部設在法國首都巴黎。
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深度報導
中國火箭殘骸墜菲律賓外海 NASA批：中方未分享軌跡
中國火箭殘骸墜菲律賓外海 NASA批：中方未分享軌跡
上周成功發射的長征五號B火箭，其殘骸本周末墜落於菲律賓巴拉望島附近的海域，美國NASA局長尼爾森發布聲明批評：中國沒有分享具體的軌跡訊息，這些碎片可能會為生命和財產帶來巨大風險。
自然與環境
2022年7月31日
2022年7月31日
中國空間站新艙段升空 火箭殘骸問題未解
中國空間站新艙段升空 火箭殘骸問題未解
7月24日，中國空間站的第二個艙段「問天」實驗艙由「長征五號B」重型火箭搭載升空。按照計劃，「天宮」空間站將在今年底完成第一階段建設。不過，圍繞著「長征五號B」重型火箭殘骸無控墜落的爭議，也仍在持續。
技術
2022年7月24日
2022年7月24日
韋伯望遠鏡彩照 帶你看從未見過的宇宙
韋伯望遠鏡彩照 帶你看從未見過的宇宙
美國已經披露了詹姆斯-韋伯太空望遠鏡拍攝的第一批全彩照片。美國國家航空航天局表示，望遠鏡從距離地球100萬英裡處拍攝的這些照片是有史以來對宇宙最深入的觀察。這些照片顯示了最早的恆星和星系。
技術
2022年7月12日
2022年7月12日
01:52 分鐘
太空脫鉤 歐空局取消與俄合作探月
太空脫鉤 歐空局取消與俄合作探月
今年3月，歐空局宣佈中斷和俄羅斯在ExoMars火星探測項目上的長期合作關係。現在，該機構又宣佈取消與俄羅斯的聯合探索月球任務。
科學
2022年4月17日
2022年4月17日
俄烏戰爭殃及太空
俄烏戰爭殃及太空
俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭以及由此引發的制裁，正在影響航空航天領域的國際合作。歐洲航天局暫停了與俄羅斯的一項關鍵太空合作--火星探測任務。
科學
2022年3月18日
2022年3月18日
歐洲火箭如何避免殘骸傷人?
歐洲火箭如何避免殘骸傷人?
圍繞20餘噸的「長征5B型」火箭殘骸無控返回的爭議，中國外交部一再強調，這是「國際通行做法」。那麼，運力和「長征5」系列相近的歐洲空間局「阿麗亞娜5」系列火箭，又是如何解決火箭殘骸墜落之問題？
技術
2021年5月12日
2021年5月12日
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