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歐洲盃
通常指歐洲足球錦標賽是一項由歐洲足聯成員國間參加的最高級別國家級足球賽事，每四年舉行一屆。
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深度報導
德國國足將以怎樣的陣容出征歐洲盃？
德國國足將以怎樣的陣容出征歐洲盃？
連斬勁敵法國和荷蘭隊之後，德國隊主教練納格爾斯曼可以充滿信心地迎接今年6月的歐洲盃。德國隊的最終參賽陣容名單也初見雛形。不過在對陣蘇格蘭隊的歐洲盃揭幕戰之前，還有許多工作要完成。
足球
2024年3月30日
2024年3月30日
2024年德國歐洲盃：你應該瞭解以下內容
2024年德國歐洲盃：你應該瞭解以下內容
距離2024年歐洲盃在德國開幕還有不到100天。德國隊以及主教練尤利安‧納格爾斯曼能否創造第二個「夏日童話」？歐洲盃氛圍如何？安全狀況怎麼樣？
體育
2024年3月10日
2024年3月10日
2024年哪些國際體育賽事值得關注？
2024年哪些國際體育賽事值得關注？
今年的國際體壇將熱鬧非凡，巴黎承辦夏季奧運，德國是歐錦賽東道主，還有手球以及田徑歐洲盃、游泳世界錦標賽等重大賽事。
體育
2024年1月7日
2024年1月7日
10 張圖
德國女足不敵英國痛失獎杯
德國女足不敵英國痛失獎杯
德國女足與歐洲錦標賽冠軍失之交臂，在溫布利舉行的決賽中不敵東道主英格蘭隊，頂級球星波普（ Alexandra Popp ）因傷不能參賽被視為關鍵原因之一。
體育
2022年8月1日
2022年8月1日
歐洲盃決賽演變為"超級傳播事件"
歐洲盃決賽演變為"超級傳播事件"
上月在倫敦溫布利體育場舉行的英格蘭对阵義大利的2020年歐洲盃足球決賽最終演變為 "超級傳播事件"，有2295人可能已經感染新冠病毒，另有3404人有潛在被感染的可能性。
健康
2021年8月21日
2021年8月21日
七張圖看一周大事
七張圖看一周大事
德國洪災、台灣疫苗、滴滴遭審查……本周還發生了哪些大事？花3分鐘、看7張圖，速覽一周大事。
政治
2021年7月18日
2021年7月18日
7 張圖
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