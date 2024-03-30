  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

歐洲盃

通常指歐洲足球錦標賽是一項由歐洲足聯成員國間參加的最高級別國家級足球賽事，每四年舉行一屆。

跳轉至下一欄 深度報導

深度報導

主帥納格爾斯曼能帶領德國隊在本屆歐洲盃奪冠嗎？

德國國足將以怎樣的陣容出征歐洲盃？

德國國足將以怎樣的陣容出征歐洲盃？

連斬勁敵法國和荷蘭隊之後，德國隊主教練納格爾斯曼可以充滿信心地迎接今年6月的歐洲盃。德國隊的最終參賽陣容名單也初見雛形。不過在對陣蘇格蘭隊的歐洲盃揭幕戰之前，還有許多工作要完成。
足球2024年3月30日
本屆歐洲盃，納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）被期待能帶領德國隊在主場取得好成績

2024年德國歐洲盃：你應該瞭解以下內容

2024年德國歐洲盃：你應該瞭解以下內容

距離2024年歐洲盃在德國開幕還有不到100天。德國隊以及主教練尤利安‧納格爾斯曼能否創造第二個「夏日童話」？歐洲盃氛圍如何？安全狀況怎麼樣？
體育2024年3月10日

2024年哪些國際體育賽事值得關注？

2024年哪些國際體育賽事值得關注？

今年的國際體壇將熱鬧非凡，巴黎承辦夏季奧運，德國是歐錦賽東道主，還有手球以及田徑歐洲盃、游泳世界錦標賽等重大賽事。
體育2024年1月7日10 張圖
Finale Frauen-Fußball-EM 2022 | England - Deutschland

德國女足不敵英國痛失獎杯

德國女足不敵英國痛失獎杯

德國女足與歐洲錦標賽冠軍失之交臂，在溫布利舉行的決賽中不敵東道主英格蘭隊，頂級球星波普（ Alexandra Popp ）因傷不能參賽被視為關鍵原因之一。
體育2022年8月1日
EURO 2020 | Finale Italien - England | Fans

歐洲盃決賽演變為"超級傳播事件"

歐洲盃決賽演變為"超級傳播事件"

上月在倫敦溫布利體育場舉行的英格蘭对阵義大利的2020年歐洲盃足球決賽最終演變為 "超級傳播事件"，有2295人可能已經感染新冠病毒，另有3404人有潛在被感染的可能性。
健康2021年8月21日
美國政府首次發布香港商業警告，提醒美國企業警惕香港《國安法》實施後造成的風險。華盛頓同時宣佈制裁7名香港中聯辦副主任。受到制裁的七人分別為陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、楊建平和尹宗華。此前，美方已宣佈制裁包括香港特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧在內的11名中港官員，稱他們「損害香港自治」。被列入制裁名單的人士在美資產將被凍結。中國外交部駐港公署在其網站發文表明立場：中方不怕鬼、不懼壓、不信邪，美方霸凌制裁注定多行不義必自斃！。

七張圖看一周大事

七張圖看一周大事

德國洪災、台灣疫苗、滴滴遭審查……本周還發生了哪些大事？花3分鐘、看7張圖，速覽一周大事。
政治2021年7月18日7 張圖
顯示更多