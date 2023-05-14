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歐洲歌曲大賽

Eurovision Song Contest， 是歐洲廣播聯盟（European Broadcasting Union）主辦的一項歌唱比賽，1956年首次舉行，是同類型比賽規模最大、觀眾最多的一項。

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深度報導

UK Liverpool | 67. Eurovision Song Contest | Siegerin Loreen

歐洲歌唱大賽：瑞典歌手獲勝 烏克蘭備受關注

歐洲歌唱大賽：瑞典歌手獲勝 烏克蘭備受關注

瑞典歌手洛林（Loreen）不負眾望贏得ESC（歐洲歌唱大賽）桂冠。德國樂隊Lord of The Lost可惜是最後一名。舉辦城市英國利物浦到處可見烏克蘭國旗的顏色。
文化2023年5月14日
Italien Eurovision Song Grand Finale | Kalush Orchestra Gewinner

歐洲歌唱大賽落幕 烏克蘭隊獲得冠軍

歐洲歌唱大賽落幕 烏克蘭隊獲得冠軍

2022年歐洲歌唱大賽昨晚在義大利都靈落下帷幕。最終，奪冠呼聲最高的烏克蘭卡盧什樂隊贏得了冠軍。樂隊表演結束後沖著鏡頭高呼「拯救烏克蘭」。烏克蘭總統澤倫斯基發文祝賀，稱「我們的勇氣震撼了世界，我們的音樂征服了歐洲」。
文化2022年5月15日
Ukraine Rapperin Alina Pash

烏克蘭歌手退賽 因非法去過克裡米亞

烏克蘭歌手退賽 因非法去過克裡米亞

在傳出曾違反烏克蘭法律前往克裡米亞後，烏克蘭選手阿琳娜‧帕什（Alina Pash）在社群媒體上宣佈撤回代表烏克蘭參加歐洲歌唱大賽的計劃。
文化2022年2月17日
2021 Eurovision Song Contest: Maneskin aus Italien | Sieger

2021歐洲歌唱大賽 義大利搖滾勝出

2021歐洲歌唱大賽 義大利搖滾勝出

奮力擺脫新冠陰影的2021年歐洲歌唱大賽（Eurovison Song Contest）上，來自義大利的反叛搖滾力克群雄，贏得冠軍。德國之聲記者Bernd Riegert從現場發回報導。
文化2021年5月23日
external

2019歐洲歌唱大賽：荷蘭的榮耀 德國的尷尬

2019歐洲歌唱大賽：荷蘭的榮耀 德國的尷尬

歐洲一年一度最大的流行樂盛事在特拉維夫落下帷幕。來自荷蘭的雙性歌手成為最大贏家。德國經歷了無比尷尬的一幕。同時今年的ESC也避不開政治話題。
文化2019年5月19日02:29 分鐘
Madonna

麥當娜將在特拉維夫串場歐洲歌唱大賽

麥當娜將在特拉維夫串場歐洲歌唱大賽

美國歌壇大姐大麥當娜將在以色列特拉維夫2019歐洲歌唱大賽決賽階段串場獻藝。這是否也是為麥當娜的新專輯做廣告？眾多歐洲歌唱大賽粉絲對此不滿。
文化2019年4月14日
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